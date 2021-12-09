Самые недоступные женщины по знакам Зодиака

Женщины-Водолеи, как правило, уверены в своей уникальности и избранности. Они не распыляются на ненужные связи и могут долго оставаться в одиночестве ради поиска идеального партнера. И даже отыскав его, женщина-Водолей будет “выматывать нервы”, пока не убедится, что это тот самый мужчина. Зато уж если кому повезло завоевать представительницу этого знака зодиака, она будет самой верной, хозяйственной и безупречной во всех отношениях спутницей.

Женщины-Овны никогда не стремятся привлечь к себе внимания и ведут себя так, как будто никого кроме них в мире не существует. Но добиться благосклонности можно, показав, как высоко вы цените ее творческие или профессиональные достижения. Если она сочтет этот интерес искренним, может даже поделиться секретами своего успеха. Но не дай вам бог обмануть ее доверие — предательства и ошибок Овны не прощают.

Женщины-Раки, напротив, очень зависимы от чужого мнения. Они скромны и очень хотят быть идеальными во всем, поэтому их непросто выманить из “панциря”. При этом они не менее требовательны и к окружающим — мужчине, решившему завоевать расположение Рака придется соответствовать целому списку требований. Чтобы добиться взаимопонимания, спутнику такой женщины необходимо быть внимательным к ее настроению и постоянно оказывать эмоциональную поддержку.

Женщины-Львы ведут себя как королевы. Они стремятся во всем быть справедливыми и стараются никого не выделять своим вниманием, чтобы не обидеть или не обнадежить зря. Сильные страсти они предпочитают спрятать поглубже, поэтому со стороны часто производят впечатление бесчувственных. Чтобы добиться их расположения, мужчине придется совершать только правильные поступки, да еще так, чтобы результат их был очевиден.