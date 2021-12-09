Моргенштерн вернется в Россию, но не сегодня

В фан-аккаунте Моргенштерна в соцсетях появился его трек “Домой”, после чего поползли слухи о том, что певец возвращается в Россию. “Наверное, в четверг”, — заявил концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе, отвечая на вопрос РИА “Новости” о том, намерен ли Моргенштерн вернуться домой. Но позднее он опроверг собственные слова. “Я только шутливые комментарии могу давать. Четверг мой любимый день недели просто. У меня плохое чувство юмора, из меня плохой шутник, поэтому я и выбрал такую работу”, — выдал он. Но оговорился, что запланированный на 2 января концерт отменен не будет. Видимо, к этому времени Алишер все же вернется. Ну или Шавгулидзе опять скажет, что пошутил.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал исполнителя, обвинив его в том, что тот распространяет наркотики через соцсети.

После этого певец, по сообщениям СМИ, оперативно уехал из России вместе с женой. По некоторым данным, он прибыл в Минск, откуда улетел в Дубай.

Позднее Моргенштерна и его жену Дилару заметили в роскошном отеле на острове Палм-Джумейра в ОАЭ. Эту информацию в том числе подтвердили сотрудники отеля.

А в российских СМИ появилась информация, что начались переговоры артиста с администрацией президента (или вербовка). Условия якобы были такие: либо Моргенштерн просто возвращается на свой страх и риск и в перспективе получает новые административные и даже уголовные дела, либо возвращается, о нем “забывают” и пропаганда, и Следственный комитет, но взамен артист агитирует за партию власти.