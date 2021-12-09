Победительница “Голоса” очень удивилась сплетням о том, что она стала последней любовницей Градского

На роль коварной соблазнительницы была выдвинута победительница третьего сезона “Голоса” Александра Воробьева. Возможно, на такую идею натолкнуло исполнение в финале дуэтом песни "Любимая, спи". Но певица опровергла домыслы о романе.

“Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть”, — сказала Воробьева в интервью Woman.ru.

Артистка добавила, что в последний раз созванивалась с мэтром за полторы недели до его кончины. По ее словам, они обсуждали творческие моменты и договаривались о следующей встрече.

Также она рассказала, что Градский в последнем разговоре не жаловался на плохое самочувствие. “Мы даже не знали о его состоянии”, — призналась Воробьева.