Названа дата выхода последнего сезона “Сватов”

“Здравствуйте, ребят! Наконец-то могу вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного седьмого сезона сериала “ Сваты !” Уже 20 декабря на “1+1” премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube. Так что 20 декабря в 20:45 — все к экранам телевизоров!” — сообщил в личном блоге режиссер Андрей Яковлев.

К сожалению, в новых “Сватах” примут участие не все полюбившиеся телезрителям герои. К примеру, год назад ходила новость о том, якобы в сериал вернут героя Анатолия Васильева, но, как выяснилось недавно, это не так. “Я не знаю, откуда пошел этот слух. Но это неправда. Для меня данные съемки уже давно пройденный этап жизни”, — заявлял 75-летний Анатолий Александрович.