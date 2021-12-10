Григорий Лепс разводится с женой?

Началась лав-стори в далеком уже 2000 году. Вот что писал тогда портал Anews. Певец обратил внимание на танцовщицу из балета исполнительницы Лаймы Вайкуле Анну Шаплыкову. Мужчина тут же взял быка за рога.

“Встреча наша произошла на дне рождения мужа Лаймы Андрея, — рассказала Анна, — Вокруг гремела музыка, слышались тосты, люди знакомые и незнакомые — всё это превратилось в один сплошной водоворот, из которого внезапно выпал человек, подошёл ко мне и сказал: “Здравствуйте, меня зовут Григорий, не хотели бы вы выйти за меня замуж?”. Единственное, что я могла предположить: мужчина шутит. Ну как можно в здравом уме делать предложение девушке, которую только что увидел?

Я решила в ответ тоже отшутиться. “У вас есть, — спрашиваю, — московская прописка?”. Он опешил — не ожидал, что я так резко возьму быка за рога. “Нет”, — говорит. “А нет прописки, — отвечаю я, — нет и брака”. Прописка действительно тогда для меня имела значение, поскольку я была гражданкой Украины. Но сказала я про неё просто так, поддерживая шутейный тон нашего разговора”.

Позднее женщина выяснила, что Григорий совершенно не шутил и увидел её несколько месяцев назад. Но речь об отношениях идти не могла, так как у Анны был молодой человек. Григорий Лепс терпел, сумел у кого-то достать телефон женщины и начал “долгую осаду”:

“В один прекрасный день его звонок совпал с моим плохим настроением. Как сейчас помню, мне было ужасно одиноко: мой молодой человек постоянно летал в командировки в Америку, и я часто оставалась одна. Очередной его отъезд совпал с каким-то праздничным днём, все вокруг веселились — я сидела дома и тосковала. И тут Гришин звонок. Думаю — что я его обижаю, пойду хоть чаю попью, ни к чему же не обязывает. Этот чай и стал первым шагом к сближению. Где-то около года мы вот так встречались, ну и в результате Лепс добился своей цели — я всё-таки вышла за него замуж”.