Как загадать желание в “зеркальную” дату 12.12.2021

«Зеркальная дата 12.12 — это идеальное время для загадывания желаний: в этот день Вселенная относится к нам благосклонно, усиливается энергетика», — заявила специалист по числовым вибрациям.

В нумерологии к 12-му числу относятся как к сакральному, а в зеркальный день 12 увеличивает свое значение и потенциал, именно поэтому следует внимательнее относиться к происходящему вокруг вас, исключив ссоры и конфликты.

В воскресенье рекомендуется побыть в гармонии с собой и окружающим миром, день благоволит занятиям любимым видом спорта, а также йогой, медитацией, духовными практиками. Наступает отличное время, чтобы пополнить свои ресурсы за счет любимого занятия и погружения с головой в творчество.

«12 число — это энергия служения людям и энергия иного видения. В этот день постарайтесь сделать максимальное количество полезных дел. Наполниться щедростью и поделиться знаниями, умениями, добрыми делами: все вернется вам сторицей», — отметила эксперт.

Направьте свои помыслы в русло добрых дел: 12 декабря стоит заняться благотворительностью, помогая не только своим знакомым, друзьям и родителям, но и незнакомым, но нуждающимся в вашей помощи людям. Нелишним будет уделить внимание братьям нашим меньшим, подарите тепло и щедрость своей души бездомному животному из приюта, сделав его домашним питомцем.

Любые виды коммуникации будут проходить как по маслу 12 декабря. «Все контакты, все договора, которые вам предстоит подписывать в этот день, а также желания что-то построить и спланировать на будущее — все увенчается успехом», — предсказала провидица.

Для баланса научитесь компенсировать полученные подарки судьбы: подводя итоги, вы увидите, как много стоит за вашими достижениями. Умейте благодарить себя и встреченных на своем жизненном пути людей и Вселенную за то, что вы достигли значительных высот и результатов. «От степени вашей благодарности зависит, как она вернется к вам сторицей», — подчеркнула эксперт.