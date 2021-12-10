Иван Ургант вспомнил самое страшное, что увидел в детстве у Михаила Боярского

Телеведущий пришел на день рождения Боярского вместе со своей семьей — бабушкой Ниной Ургант и отцом Андреем Ургантом. Хозяин дома отмечал 41-летие. На празднике было много народу и, по словам Ивана, ему было неловко среди взрослых. Смущение его возросло еще больше, когда он узнал, что кто-то из друзей решил подарить Боярскому на день рождения стриптизершу.

Ургант вспоминает, что не знал, куда деваться от стыда. “Я очень переживал. Рядом стояла бабушка, папа. Я не хотел смотреть стриптиз в первый раз в своей жизни с ними”, — рассказал он.

Стриптизерша крутилась вокруг именинника и даже в какой-то момент показала грудь. Чтобы скрыть сильное волнение, Иван начал смеяться. Правда смех у него получился неестественным. Телеведущий вспомнил, что после праздника к нему подошел Михаил Боярский и признался, что ему в тот момент было не менее страшно.