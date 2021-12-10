Как повысить женское либидо(4)
В поисковых системах есть множество определений понятия “либидо”, и, если резюмировать их все, то либидо — это желание, а точнее энергия, которая формирует сексуальное влечение. Понятие это ожидаемо ввел в обиход Зигмунд Фрейд. С его помощью он описывал проявление сексуальности. Однако современные сексологи воспринимают либидо несколько многограннее и не ограничиваются только лишь сексом при его описании.
Либидо может переместиться и в профессиональную сферу, когда ты увлечена новым проектом. Либидо может сместиться в творчество, если ты художник или писатель. Либидо может сдвинуться в сторону новых рекордов, которые так хочет поставить спортсмен. Либидо — это скорее про стремление к внутренней гармонии и созиданию.
Но когда пациент хочет знать о либидо у женщин и спрашивает, что это такое, то он, конечно, в первую очередь говорит о половом влечении. И в том, чтобы хотеть его вернуть, нет ничего плохого. Проблема действительно существует, не стоит ее недооценивать, ее нужно как можно скорее решить.
Что же делать для повышения либидо?
Словосочетание “снизилось либидо” звучит не совсем точно: оно не пропало, а перетекло в иную область. Очень важно найти, куда ушло либидо, и направить его в интимную сферу. Постараться больше отдыхать и сознательно ограждать себя от стресса на работе, превратить секс в территорию для творчества, взять ответственность за свое желание на себя. Не складывать смиренно руки, а осознанно реанимировать свой секс.
Проблема с либидо у женщин может серьезно подпортить отношения в семье, а также нанести урон самооценке обоих партнеров, поэтому если появилось равнодушие к сексу — принимай меры, не жди, когда отношениях начнутся неурядицы.
Как мы обсуждали выше, женское либидо — понятие многогранное. Именно поэтому нет единого способа его вернуть в область секса. У мужчин в этом плане все немного проще. А для возвращения желания у женщины нужно учесть множество факторов. Как поднять либидо у женщин? Учитывать контекст — совокупность аспектов, которые создают комфортную среду.
Первое — твоя уверенность в себе. Когда ты здорова, не испытываешь стресса и не употребляешь таблетки, снижающие желание, то оно будет появляться само собой. Второе — привлекательность партнера (именно для тебя). А еще то, как он относится к тебе, отсутствие конфликтов в паре и достаточный уровень близости.
Третье — атмосфера. Она должна быть комфортной, располагающий, чтобы ты не думала о посторонних вещах и могла погрузиться в ощущения. Четвертое — гармония со своим телом. Когда ты понимаешь, чувствуешь свое тело, не отказываешь ему в желаниях и смело говоришь об этом партнеру, ты получаешь приятные ощущения.
Поэтому так важно заботиться о себе: заниматься своим здоровьем, питанием, больше времени уделять изучению тела, спорту. Не стесняйся говорить о своих проблемах с партнером или специалистом.
Продукты, повышающие либидо у женщин
Определенные продукты могут положительно повлиять на биохимические процессы в вашем теле: повысить сексуальную активность и уровень возбуждения. Едой любви называют антиоксиданты — мед, орехи, семена (подсолнечные, льняные, семена чиа), лимон. К ней же относятся и полезные жиры: авокадо, рыба, оливковое масло и другие полезные масла холодного отжима, именно в них содержится больше всего витаминов.
Все эти продукты дают энергию, которая позволяет справляться с усталостью и находить силы на секс. Либидо очень тесно связано с гормональным фоном женщины. Особенно с эстрогеном. Когда его уровень в норме, сексуальная активность растет. Чтобы его повысить, употребляй в пищу продукты с большим содержанием селена и фитоэстрогенов (яйца, бразильские орехи, семечки, творог, фасоль, чеснок, рыба, морепродукты, мясо, цельнозерновой хлеб и крупы, семена льна, сою, кунжут, персики).
Конечно, продукты не могут повлиять на либидо так масштабно, как хотелось бы. И сработают они только при изменении всего рациона и с учетом других важных слагаемых желания, перечисленных выше.