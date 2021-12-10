Как повысить женское либидо

В поисковых системах есть множество определений понятия “либидо”, и, если резюмировать их все, то либидо — это желание, а точнее энергия, которая формирует сексуальное влечение. Понятие это ожидаемо ввел в обиход Зигмунд Фрейд. С его помощью он описывал проявление сексуальности. Однако современные сексологи воспринимают либидо несколько многограннее и не ограничиваются только лишь сексом при его описании.

Либидо может переместиться и в профессиональную сферу, когда ты увлечена новым проектом. Либидо может сместиться в творчество, если ты художник или писатель. Либидо может сдвинуться в сторону новых рекордов, которые так хочет поставить спортсмен. Либидо — это скорее про стремление к внутренней гармонии и созиданию.

Но когда пациент хочет знать о либидо у женщин и спрашивает, что это такое, то он, конечно, в первую очередь говорит о половом влечении. И в том, чтобы хотеть его вернуть, нет ничего плохого. Проблема действительно существует, не стоит ее недооценивать, ее нужно как можно скорее решить.

Что же делать для повышения либидо?

Словосочетание “снизилось либидо” звучит не совсем точно: оно не пропало, а перетекло в иную область. Очень важно найти, куда ушло либидо, и направить его в интимную сферу. Постараться больше отдыхать и сознательно ограждать себя от стресса на работе, превратить секс в территорию для творчества, взять ответственность за свое желание на себя. Не складывать смиренно руки, а осознанно реанимировать свой секс.

Проблема с либидо у женщин может серьезно подпортить отношения в семье, а также нанести урон самооценке обоих партнеров, поэтому если появилось равнодушие к сексу — принимай меры, не жди, когда отношениях начнутся неурядицы.