Родители Александра Незлобина могут остаться без крыши над головой

Если иск будет удовлетворен, право собственности вернется к бывшему собственнику квартиры (само жилье выставят на торги). При этом деньги отцу Александра Василию Незлобину не вернут — полученные средства направят на погашение долгов.

“На самом деле, это распространенная проблема: немало покупателей уже лишились жилья, по неосторожности купив недвижимость у банкрота. К сожалению, оспорить такие иски крайне сложно: у людей могут забрать даже единственное жилье, которое впоследствии войдет в конкурсную массу. Поэтому главное, что можно посоветовать: тщательно проверяйте недвижимость и продавца перед заключением сделки. Проверьте данные владельца на сайте судебных приставов, попросите выписку из бюро кредитных историй, поищите информацию по ФИО в картотеке арбитражных дел. Если все это было сделано, и сделка была чистая, в суде у вас будет шанс оспорить претензии финансовых управляющих, цель которых — максимально возместить ущерб кредиторам с помощью продажи имущества должника”, — высказалась на этот счет юрист Елизавета Тихонова.

По словам адвоката, Незлобин-старший при любом исходе понесет убытки. Дело в том, что недвижимость в Сочи за последние годы подорожала, теперь апартаменты как у родителя шоумена стоят около 170 тыс. евро. То есть, если и получится отцу комика вернуть какую-то сумму, то только ту, за которую он купил жилье в 2016-м.

“В суде можно требовать компенсации убытков, возмещения морального вреда, стоимости проведенного ремонта и так далее. Но это все еще нужно доказать, а главное, если суд все-таки пойдет навстречу, — взыскать с самого банкрота. Это процесс непростой и крайне стрессовый”, — заключила юрист.