ТОП-3 самых полезных круп

Как отметила эксперт по здоровому питанию Кэтрин Перес, цельные зерна являются хорошим источником клетчатки, которая поможет человеку чувствовать себя сытым. “Когда вы выбираете в магазине цельнозерновые продукты, обращайте внимание на список ингредиентов. В идеале на первом месте должны быть цельное зерно, цельная пшеница, цельный овес и так далее”, — поделилась подробностями специалист. Но самые полезные из всех — киноа, амарант и фрике.

Киноа

Ее коллега Лон Бен-Ашер назвал кашу из киноа одной из самых полезных. Он подчеркнул, что киноа богата витаминами и минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами, а также представляет собой полноценный растительный белок с девятью незаменимыми аминокислотами. Вдобавок ко всему киноа не содержит глютена, что делает ее идеальным продуктом для тех, кто ищет безглютеновую пищу. По информации Harvard Health, есть более 120 известных сортов киноа, среди которых белые и желтые разновидности зерновой культуры считаются самыми мягкими.

Амарант

Амарант, который является источником марганца, магния, селена, меди, фосфора и железа, часто применяют в гастрономии в качестве заменителя риса. Эксперт по здоровому питанию Карен Каволикс порекомендовала добавлять амарант в кексы, хлеб и блины.

Фрике

Эта распространенная на Ближнем Востоке крупа, богатая кальцием, цинком и железом, получается путем обжарки зерен молодой пшеницы. Кроме того, фрике опережает бурый рис по содержанию клетчатки и белка. Однако поклонникам безглютеновой диеты лучше отказаться от употребления этого злака.