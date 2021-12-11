Бывший опер выдвинул версию самого загадочного “звездного” убийства СССР

“Это сейчас многие вещи лежат на поверхности, благодаря мобильной связи. При современной технике отслеживания, повсеместном видеонаблюдении, мы раскрыли бы это преступление быстро. А тогда нам приходилось по крупицам выискивать доказательства, отрабатывать жилой сектор, разговаривать с соседями, — объяснил ветеран органов внутренних дел Игорь Васильев (он одним из первых оказался на месте трагедии). — Выяснилось, что в день убийства Зоя Фдорова разговаривала с дочерью Викой, которая к тому времени уже давно жила в Америке. Зоя Алексеевна должна была лететь к ней 20 или 21 декабря. В Штатах были опубликованы какие-то материалы об их семье без их согласия. Они подали на журнал в суд. Зоя летела на судебный процесс. Но в это же время, когда произошло убийство, в Москве находился ее зять, он попал под подозрение. По одной из версий, убийство было связано именно с этой поездкой в Америку и с судами, которые Зоя Алексеевна и Вика затеяли. Слишком большие суммы потребовали с журнала”.