Бывший опер выдвинул версию самого загадочного “звездного” убийства СССР(10)
40 лет назад, 10 декабря 1981 года, Зою Федорову убили в собственной квартире. Обстоятельства смерти звезды советского кино не раскрыты по сей день. Бывший сотрудник уголовного розыска выдвинул все версии покушения на актрису, — пишет “СтарХит”.
Смерть Зои Федоровой окутана тайной. До сих пор точно неизвестно, кто стрелял в звезду фильмов “Подруги” и “Свадьба в Малиновке” — мужчина или женщина, приятель или незнакомец… Не установлены и мотивы. Кто-то считает, что артистка входила в бриллиантовую мафию” (занималась скупкой, перепродажей драгоценных камней) и шантажировала участников махинаций. По другой версии — убийство актрисы связано с ее поездкой в США.
“Это сейчас многие вещи лежат на поверхности, благодаря мобильной связи. При современной технике отслеживания, повсеместном видеонаблюдении, мы раскрыли бы это преступление быстро. А тогда нам приходилось по крупицам выискивать доказательства, отрабатывать жилой сектор, разговаривать с соседями, — объяснил ветеран органов внутренних дел Игорь Васильев (он одним из первых оказался на месте трагедии). — Выяснилось, что в день убийства Зоя Фдорова разговаривала с дочерью Викой, которая к тому времени уже давно жила в Америке. Зоя Алексеевна должна была лететь к ней 20 или 21 декабря. В Штатах были опубликованы какие-то материалы об их семье без их согласия. Они подали на журнал в суд. Зоя летела на судебный процесс. Но в это же время, когда произошло убийство, в Москве находился ее зять, он попал под подозрение. По одной из версий, убийство было связано именно с этой поездкой в Америку и с судами, которые Зоя Алексеевна и Вика затеяли. Слишком большие суммы потребовали с журнала”.
Также предполагается — на Федорову напали с целью ограбления. Этой версии и придерживается Васильев. “Как свидетель или “агент” она не представляла ни для кого опасности. Ее убийство было связано только с похищением драгоценностей. У нее была шикарная, большая квартира на Кутузовском, напротив гостиницы “Украина”. Она располагала деньгами. Убийца не просто так к ней пришел… Мы работали только по горячим следам. Отрабатывали разные варианты, подозревали людей из близкого окружения, родственников. Она впустила в квартиру человека, которого хорошо знала, вальяжно вела при нем телефонный разговор. Она этому человеку доверяла…” — считает бывший сотрудник уголовного розыска.
Будет ли поставлена точка в громкой истории — никому неизвестно. Вряд ли Следственный комитет возобновит дело и вернется к преступлению 40-летней давности. “Во-первых, не каждое дело раскрывается, — уточнил Васильев. — Оперативно-следственная группа менялась несколько раз. Во-вторых, на самом верху в какой-то момент посчитали, что раскрытие этого злодеяния не заслуживает большого внимания…”
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