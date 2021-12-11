Россияне назвали свои любимые советские фильмы

Картину Владимира Меньшова своей любимой среди всех фильмов, снятых в СССР, назвали 6% респондентов. Второе место занял фильм “Девчата” (5%). “В бой идут одни старики”, “А зори здесь тихие” и “Операция „Ы“ и другие приключения Шурика” назвали любимыми по 4% опрошенных.

При этом среди молодых россиян (18–24 года), которые никогда не жили в СССР “Операцию „Ы“” любимым фильмом назвали 11%. На втором месте среди этой категории оказалась “Кавказская пленница” (7%), а 23% сказали, что у них вообще нет любимых советских фильмов (с учетом всех возрастных групп такой ответ дали только 8% респондентов).

Фильм “Иван Васильевич меняет профессию”, который занимает самое высокое место среди отечественных фильмов в рейтинге 250 лучших фильмов “Кинопоиска”, любимым назвали лишь 2% россиян.

К слову, фильм “Москва слезам не верит” занимает второе место в списке лидеров советского кинопроката всех времен, его посмотрели 84,4 миллиона зрителей. В 1981 году он получил “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.

А вам какой советский фильм нравится больше всего?