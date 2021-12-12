Мать Андрея Аршавина проиграла суд его бывшей жене

Жилплощадь на Горной улице Северной столицы, где Алиса Казьмина жила после развода, оказалась оформлена на Татьяну Аршавину. По её подсчётам, за два года проживания Алиса осталась должна ей 1 920 000 рублей (около 23 тыс. евро) плюс проценты на 36 150 рублей и 59 копеек (435 евро).

В феврале этого года Казьмину уже выселили из особняка спортсмена под Питером — дом тоже записан на его мать. Тогда суд встал на сторону Аршавиной, после чего девушка рассказала о ситуации в ток-шоу и обратилась к адвокату Вадиму Лялину. Теперь Приморский суд Санкт-Петербурга отклонил иск Татьяны Аршавиной к Казьминой. Ничего платить она не должна.