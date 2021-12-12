Уроженка Нарвы Алика Милова выиграла шоу "Эстония ищет суперзвезду"

За первое место Алика боролась с 18-летней Вандой-Хелен Оллеп из Пярну и завоевала сердца членов жюри. Один из них - бывший депутат Рийгикогу гитарист Михкель Рауд признался, что у него нет слов, чтобы охарактеризовать исполнение Аликой песню Майкла Джексона Earth Song, а участник "Евровидения" Койт Тооме пошутил:

"Мне было интересно, как в такой маленькой девочке помещается такой сильный голос", - сказал он.

Но 19-летняя уроженка Нарвы, проживающая сейчас в Таллинне, сразила своим перфомансом не только жюри в зале, но и телезрителей, которые также отдали ей первенство в шоу.

Алика Милова стала обладательницей главного приза в 10 000 евро.

Четыре года назад Алика становилась победительницей детского музыкального шоу "Браво!", которое проводилось на телеканале ETV+.

ДО ФИНАЛА

Правительство посчитало финал программы телеканала TV3 “Эстония ищет суперзвезду” мероприятием, имеющим большое общественное значение, и выдало разрешение допустить на финал, который проходит 12 декабря, до 3000 зрителей. Программе уже 14 лет, и в течение семи сезонов она оказала значительное влияние на связанную с поп-музыкой культурную жизнь.

В Saku Suurhall можно удобно рассадить зрителей на расстоянии друг от друга, и при 3000 зрителей заполняемость зала составит 30%. Производитель программы совместно с оператором Saku Suurhall разработал план, позволяющий безопасно организовать контролируемую телетрансляцию с тремя группами публики по 1000 человек, которые не будут контактировать друг с другом. На время мероприятия организаторы должны обеспечить возле Saku Suurhall возможность вакцинации.

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