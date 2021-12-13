Перелом основания черепа, ушиб мозга: жестоко избитый сын Максима Дрозда на грани жизни и смерти

Актер Максим Дрозд крайне редко делится подробностями о личной жизни. Именно поэтому его пост, посвященный сыну, наделал немало шумихи в социальных сетях. Артист попросил поклонников помолиться за наследника.

“Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору. Все святые молите Бога о рабе Божьем Георгии. Господи, пошли ангела-хранителя”, — поделился эмоциями актер. Как выяснилось позднее, молодой человек пострадал в результате драки, произошедшей в субботу. Молодой человек получил два удара по голове, после чего потерял сознание. Придя в себя, Егор решил вернуться домой и не обращаться к врачам. Однако дома его состояние резко ухудшилось, после чего близкие вызвали скорую. Сейчас он находится в Боткинской больнице.

Журналисты выяснили и точный диагноз Егора. У сына артиста обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, субдуральную гематому, контузию левой лобной доли головного мозга, перелом основания и клиновидной кости черепа. Также в медицинской карте говорится о переломе височной и теменной костей, кровоподтеке под правой глазницей.

Егор родился в браке Максима Дрозда с мастером спорта по плаванию Анастасией Бровкиной. Всего у актера четыре наследника от трех женщин — точнее, один наследник и три наследницы. Кумир зрителей всегда старался быть достойным отцом, продолжая общаться с детьми и после разводов.