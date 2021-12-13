Все хиты “Агаты Кристи” прозвучат на концерте в Таллинне в 18 декабря в клубе Cathouse!(4)
Тысячи сердец поклонников всегда влекла особая, мрачная романтика “Агаты Кристи”, ставшая впоследствии визитной карточкой легендарного коллектива. Тёмные воды почти гипнотических мотивов и эпатажной эстетики группы, манящие табуированностью лирические сюжеты — более изощренного искушения декадансом, кажется, не знала русскоязычная музыкальная сцена.
Глеб Самойлов решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия “Агаты Кристи”. Он представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как “Ковёр-вертолёт”, “Опиум для никого”, “Секрет”, “В интересах революции”, “Чёрная луна”, но и диковинные раритеты, вроде “Бесса мэ”, “Вольно!” и “Гномы-Каннибалы”.
Только на один вечер душа знаменитых полотен Глеба Самойлова времён “Агаты Кристи” материализуется на сцене, чтобы вновь безраздельно владеть эмоциями поклонников.
Предстоящий 18 декабря концерт позволит не только по-новому открыть для себя “тёмную сторону” творчества любимой группы, но и станет настоящим праздником для истинных ценителей обречённой, но столь притягательной эстетики декаданса.
Глеб Самойлов приглашает всех поклонников “Агаты Кристи” 18 декабря в “CATHOUSE”. Только один концерт. Добро пожаловать на Тёмную Сторону!
Билеты ЗДЕСЬ.