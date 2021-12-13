Все хиты “Агаты Кристи” прозвучат на концерте в Таллинне в 18 декабря в клубе Cathouse!

Глеб Самойлов решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия “Агаты Кристи”. Он представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как “Ковёр-вертолёт”, “Опиум для никого”, “Секрет”, “В интересах революции”, “Чёрная луна”, но и диковинные раритеты, вроде “Бесса мэ”, “Вольно!” и “Гномы-Каннибалы”.

Только на один вечер душа знаменитых полотен Глеба Самойлова времён “Агаты Кристи” материализуется на сцене, чтобы вновь безраздельно владеть эмоциями поклонников.

Предстоящий 18 декабря концерт позволит не только по-новому открыть для себя “тёмную сторону” творчества любимой группы, но и станет настоящим праздником для истинных ценителей обречённой, но столь притягательной эстетики декаданса.

Глеб Самойлов приглашает всех поклонников “Агаты Кристи” 18 декабря в “CATHOUSE”. Только один концерт. Добро пожаловать на Тёмную Сторону!

Билеты ЗДЕСЬ.