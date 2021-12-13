Чиновники страшнее упырей: премьера на телеканале Дуо 7
В четверг, 16 декабря на канале Дуо 7 начнется один из самых заметных российских сериалов уходящего года — ”Вампиры средней полосы”. Главную роль в этой детективно-мистической истории, щедро приправленной черным юмором, играет Юрий Стоянов.
Вампиры среди нас — будничное явление, просто немногие об этом знают. Ворчливый пенсионер, студент-недотепа, женщина-следователь, любвеобильный врач, манерная преподавательница — и это лишь часть обличий, под которыми умело скрываются современные кровососы.
Герои сериала живут в Смоленске уже давно. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи: тихо-мирно, небогато, но по закону. Хотя кровь, конечно, попивают, но тут уж, простите, вампирская физиология. Людей они не убивают, поскольку в 1749 году заключили соглашение о ненападении на мирных граждан. За соблюдением вампирско-мирских законов следят ”хранители” во главе с важной смоленской чиновницей Ириной Витальевной. В случае нарушения договоренностей ”хранители” призваны произвести экспресс-суд по принципу ”око за око”, и за каждого убитого человека казнить одного вампира.
Когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленные трупы, мирная и вечная жизнь семейки смоленских упырей оказывается под угрозой. Неделя дана им на то, чтобы доказать свою невиновность, иначе — головы полетят с плеч.
Предводителя вампирской ячейки общества сыграл Юрий Стоянов. По мнению кинокритиков, актер, ассоциирующийся у зрителя с образами из ”Городка” и ”Ландыша серебристого”, исполнил в сериале свою лучшую роль. Дед Слава, он же Святослав Вернидубович, — персонаж, благодаря которому ”Вампиры средней полосы” останутся в истории российского кино. Почти все его фразы можно растаскивать на цитаты. С виду это типичный пенсионер — прихрамывает, сетует на молодежь, заслушивается Валерием Леонтьевым. Но попробуй обидеть его семью — оборотится чудищем крылатым.
Старый вурдалак уверен, что кровушку народную по-настоящему хлебают вовсе не вампиры, а власть имущие. От того беспредела, с каким дед Слава встречается в лице чиновников, даже у него, упыря, опускаются руки. ”Да я больше человек, чем вы!” — кричит в сердцах вампир в лицо сытой чиновнице.
Жанр ”Вампиров средней полосы”, конечно, детективно-комедийный, но социальные вопросы здесь то и дело ”встают клыком”. Город до вечера может простоять в пробках, потому что нужно расчистить движение для губернатора. Бабуля, в юности пускавшая фашистские поезда под откос, таскает тяжеленные ведра через улицу — водопровод ей не положен. Другого фронтовика некому и не на что похоронить.
Суровую чиновницу и по совместительству ”хранительницу” Ирину Витальевну, призванную приглядывать за вампирами, сыграла Татьяны Догилева. Ее образ настолько многогранен, что заставляет зрителя прокатиться на эмоциональных американских горках — от ненависти до искреннего сочувствия.
С ролями главных вурдалаков блестяще справились обаятельная Екатерина Кузнецова, брутальный Артем Ткаченко, загадочная Ольга Медынич и ”свой в доску парень” Глеб Калюжный. Клыки актерам изготавливали по индивидуальным слепкам профессиональные стоматологи. А все для того, чтобы они не портили дикцию и совпадали с цветом натуральных зубов.
Кровь на съемочной площадке лилась рекой. Причем, киношникам регулярно поставляли разные виды искусственной крови. Первый тип кинокрови не оставлял следов на паркете и легко смывался — его использовал реквизиторский цех. Второй вид — косметический, был предназначен для гримеров, а третий — для нанесения на костюмы. Еще один вид бутафорской крови актеры пили в кадре. Это был густой сладкий напиток, похожий на кисель. Чаще всего его использовали в сценах, где у вампира кровь течет изо рта. И хотя в фильме такие эпизоды длятся несколько секунд, актерам приходилось пить приторный красный кисель регулярно, а иногда и по несколько дублей подряд.
Режиссер ”Вампиров средней полосы” Антон Маслов не скрывает, что идея сериала родилась после просмотра новозеландской псевдодокументальной комедии ”Реальные упыри”. Вдохновившись фильмом, где вампиров изобразили в быту, режиссер начал фантазировать, как могли бы выглядеть вампиры с российскими паспортами.
Русские упыри сильно отличаются от привычных зрителю ”западных”: чеснока они не боятся, в гробах не спят, на солнце не горят. Они скорее герои положительные — мудрые, добрые, честные. Они хотят любить, борются за справедливость. За их жизнью наблюдать и весело, и интересно. Изюминку всему этому мракобесию придают песни ”Агаты Кристи” и саундтрек от ”Мумий Тролля”. Песню ”Призраки завтра” Илья Лагутенко написал именно для этого сериала.
Что касается спецэффектов, то, по словам режиссера, они несут в себе скорее комических подтекст. Левитация деда Славы и его же превращение в крылатого монстра не смогут оставить зрителя равнодушным.
Впрочем, не обошлось и без настоящей мистики. Снимать сериал было настолько сложно, что он оброс слухами о ”таинственном проклятии”. В съемочный процесс, который вынужденно длился почти четыре года, вмешался и локдаун, и трагедия. Юрию Стоянову, сыгравшему своего персонажа в пилотной серии, пришлось отказаться от роли из-за плотного графика. Себе на замену он предложил Михаила Ефремова. Тот приступил к работе, но случилось что случилось — до ареста актера проект доделать не успели. Создателям сериала пришлось возвращать Стоянова и переснимать часть уже готового материала.
Погода тоже внесла свои коррективы. Когда снимали сцены войны 1812 года, съемочная группа шутила, что, как и у Наполеона, главным противником тут стала русская зима. Правда, не морозная, а на удивление теплая. В начале 2020 года, еще до пандемии, когда проходил основной блок съемок, группе приходилось искать снег и даже дорисовывать его на пост-продакшне.
”Вампиры средней полосы” — это смело, жутко и весело. Яркие противопоставления жизни и смерти, совести и бесстыдства, человеколюбия и бесчеловечности, найдут отклик в душе телезрителей. Но прежде всего это сериал про человеческие отношения и, конечно, про любовь. Живая история с хорошим юмором взбодрит, зарядит и иммунитет укрепит, а это сейчас самое важное. Приятного просмотра!
Смотрите сериал ”Вампиры средней полосы” по будням в 21.05, после выпуска новостей Rus.Postimees на Дуо 7.