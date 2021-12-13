Чиновники страшнее упырей: премьера на телеканале Дуо 7

Вампиры среди нас — будничное явление, просто немногие об этом знают. Ворчливый пенсионер, студент-недотепа, женщина-следователь, любвеобильный врач, манерная преподавательница — и это лишь часть обличий, под которыми умело скрываются современные кровососы.

Герои сериала живут в Смоленске уже давно. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи: тихо-мирно, небогато, но по закону. Хотя кровь, конечно, попивают, но тут уж, простите, вампирская физиология. Людей они не убивают, поскольку в 1749 году заключили соглашение о ненападении на мирных граждан. За соблюдением вампирско-мирских законов следят ”хранители” во главе с важной смоленской чиновницей Ириной Витальевной. В случае нарушения договоренностей ”хранители” призваны произвести экспресс-суд по принципу ”око за око”, и за каждого убитого человека казнить одного вампира.

Когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленные трупы, мирная и вечная жизнь семейки смоленских упырей оказывается под угрозой. Неделя дана им на то, чтобы доказать свою невиновность, иначе — головы полетят с плеч.

Предводителя вампирской ячейки общества сыграл Юрий Стоянов. По мнению кинокритиков, актер, ассоциирующийся у зрителя с образами из ”Городка” и ”Ландыша серебристого”, исполнил в сериале свою лучшую роль. Дед Слава, он же Святослав Вернидубович, — персонаж, благодаря которому ”Вампиры средней полосы” останутся в истории российского кино. Почти все его фразы можно растаскивать на цитаты. С виду это типичный пенсионер — прихрамывает, сетует на молодежь, заслушивается Валерием Леонтьевым. Но попробуй обидеть его семью — оборотится чудищем крылатым.

Старый вурдалак уверен, что кровушку народную по-настоящему хлебают вовсе не вампиры, а власть имущие. От того беспредела, с каким дед Слава встречается в лице чиновников, даже у него, упыря, опускаются руки. ”Да я больше человек, чем вы!” — кричит в сердцах вампир в лицо сытой чиновнице.