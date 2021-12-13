Названы худшие фильмы уходящего года

Издание Entertainment Weekly назвало худшие фильмы 2021 года. Один из главных неудачников антирейтинга стал Том Холланд: он снялся аж в двух фильмах списка. Впрочем, у него еще есть шанс поправить реноме за счет только что вышедшей новой части очередного “Человека-паука”. Но этот фильм, возможно, вероятно, не повлияет на опубликованный рейтинг.