Названы худшие фильмы уходящего года(2)
Издание Entertainment Weekly назвало худшие фильмы 2021 года. Один из главных неудачников антирейтинга стал Том Холланд: он снялся аж в двух фильмах списка. Впрочем, у него еще есть шанс поправить реноме за счет только что вышедшей новой части очередного “Человека-паука”. Но этот фильм, возможно, вероятно, не повлияет на опубликованный рейтинг.
Одной из худших признали картину певицы Сии “Мьюзик”. В перечне также оказались ленты “Гнев человеческий”, “Воспоминания”, “Дорогой Эван Хансен”, “По наклонной” и “Поступь хаоса”. В двух последних фильмах как раз и снимался Том Холланд.
Ранее фильм “Мьюзик”, ставший режиссерским дебютом Сии, получил сразу три антинаграды “Золотой малины” — за худшую главную женскую роль (Кейт Хадсон), за худшую женскую роль второго плана (Мэдди Зиглер) и за худшую режиссерскую работу.
Издание также выбрало и лучшие фильмы года. В список вошли “Лакричная пицца”, “Власть пса”, “Побег”, “Незнакомая дочь”, “Сядь за руль моей машины”, “Спенсер”, “Рыцари справедливости”, “Камон камон”, “Параллельные матери” и “Красная ракета”.