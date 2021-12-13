14 декабря состоится вечер памяти Романа Виктюка в Русском театре

Его творчество — перфоманс длиною в жизнь. Мастер эпатажа, баловень успеха, он был удивительно ярким человеком и большой личностью. В его спектаклях блистательно играли самые известные актёры современного российского театра — Алиса Фрейндлих, Татьяна Доронина Игорь Костолевский, Маргарита Терехова, Людмила Максакова, Елена Образцова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Певцов… Скандально известные репетиции Виктюка театралы мечтали увидеть больше, чем его прославленные постановки, а на любой его премьере царила атмосфера обожания. Наш зритель знает об этом не понаслышке — Романа Виктюка охотно приглашали в Русский театр на постановки, и спектакли “Мелкий бес” и “Бульвар заходящего солнца” сопровождал аншлаг на протяжении всей их жизни.

Воспоминаниями о работе с Романом Виктюком поделятся актрисы Татьяна Маневская и Лилия Шинкарёва.

Специальный гость вечера — Александр Ильин (директор Русского театра в период с 1982 по 2001 год).

В программе вечера — документальный фильм Эллы Аграновской “Гениальный хулиган”. На протяжении всего действия Роман Виктюк репетирует в Русском театре свой спектакль “Бульвар заходящего солнца”. Но фильм не хроника репетиционного процесса — камера фиксирует героя в разных состояниях: он страстно негодует, озорничает, трогательно рассказывает о тех, с кем работал, окропляет шампанским зал и сцену — и уходит, сказав на прощание: “Только в театре смерть никогда не торжествует, потому что мы выходим на поклоны — мертвецы встают и ждут аплодисментов”.

Также состоится презентация нового фотоальбома оператора этого фильма Николая Шарубина — “Мгновения. 110 эпизодов из жизни кинооператора”.

Роман Виктюк ушёл от нас навсегда. Но вечер 14 декабря напомнит ещё раз: “Только в театре смерть никогда не торжествует…”.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте театра или страничке мероприятия в сети Facebook.