“Родится ребенок с синдромом Дауна”: Анна Хилькевич с ужасом вспоминает о беременности

35-летняя Анна Хилькевич всегда мечтала о большой и крепкой семье. Встретив бизнесмена Артура Волкова звезда поняла, что готова к детям. В 2015-м на свет появилась первая дочь пары, а спустя пару лет актриса снова забеременела

“Когда я была беременна второй дочерью, мне сделали УЗИ и по каким-то там показателям определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Это было сильное переживание. Тогда нужно было три недели ждать окончательных результатов. Я три недели жила с этим чувством. Мы тогда с мужем решили, что не будем делать аборт. Значит, это наш путь, значит, мы должны жить с этим ребенком”, — рассказала звезда.

В итоге контрольный анализ показал, что у дочери актрисы нет синдрома Дауна. Маша родилась абсолютно здоровым ребенком. Для Анны этот опыт стал очень важным, ведь она научилась принимать любые повороты судьбы.

Сейчас артистка все чаще размышляет о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Хилькевич с юных лет мечтала осчастливить малыша, которому не повезло с семьей, но пока она не готова к данному шагу. “Мы с мужем обсуждали эту тему, и он тоже согласен. Просто мне кажется, что к усыновлению ребенка нужно быть полностью готовой. Но пока рано, да и наших дочерей еще надо воспитать. Сейчас они меня очень многому учат, за что им большое спасибо”, — поделилась артистка.