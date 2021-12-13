Смотрите, какие мероприятия Таллиннский городской музей приготовил в декабре
Таллиннский городской музей — это семь филиалов, которые позволяют посмотреть на историю Таллинна с разных углов. В декабре музеи приглашают вас на лекции, экскурсии и семейные дни, которые пройдут на русском языке.
Экскурсия “Рождественские страсти и рождественские радости”
Когда: 9 декабря в 17.30, 11 и 18 декабря в 14.00
Где: в башне Кик ин де Кек и защитных сооружениях (Команданди 2) и Старый город
С наступлением зимы горожане рассказывали много анекдотов и страшных историй о безобразных карликах, страшных злодеяниях или призраках и привидениях. Все это для того, чтобы в ожидании счастливого окончания года окунуться в рождественское настроение волшебства и тайны. Во время захватывающей прогулки заглянем в места, где в прошлом случались страшные и неслыханные вещи, а также поговорим о больших радостях, которые приносит в дом Рождество.
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Концерт “Колыбельные и ласковые звуки”
Когда: 12 декабря в 12.00
Где: Детский музей МиияМилла, Л.Койдула 21c
“Колыбельные и ласковые звуки” — это спокойный и душевный концерт для всей семьи. Для вас прозвучат колыбельные из разных уголков мира, а также авторские песни. Здесь вы сможете не только послушать музыку, но и при желании тихонько помычать и даже подремать.
Встреча в Таллиннском русском музее: кому нужен музей и почему мы превратили выставку в лабораторию?
Когда: 15 декабря в 17.30
Где: Таллиннский русский музей, Пикк 29а
Таллиннский русский музей приглашает вас посетить экспериментальную выставку “Музейная лаборатория”, где гостей будет встречать руководитель музея Елена Чекулаева. Давайте вместе поговорим о целях, которые поставил перед собой музей. Выясним, кому нужен Таллиннский русский музей? Каким образом музей может взять
на себя роль культурного посредника и какую пользу может принести обществу и вам лично?
Цикл лекций в Девичьей башне “История за чашкой чая”
Когда: 16 декабря в 17.30
Где: в Девичьей башне, Люхике ялг 9а
Лекцию “Святые Балтийского моря” проведет Иоанн Христенко.
Вас ждет краткий экскурс в агиографию Балтийского региона с особым вниманием на культ святых в средневековом Ревеле, а также святых православной церкви XX века, связанных и почитаемых в Таллинне.
Серия мероприятий “Беседы на кухне” в Таллиннском русском музее
Когда: 18 декабря в 16.00
Где: Таллиннский русский музей, Пикк 29а
На экспериментальной выставке “Музейная лаборатория” состоится встреча с прославленной фигуристкой и тренером по фигурному катанию Анной Леванди. Нас ждет душевный разговор на музейной кухне, где мы вновь затронем вопросы идентичности, родного языка и чувства принадлежности и дома. Поговорим о том, насколько легко и быстро происходил процесс привыкания к новым реалиям у человека из другой культурной среды.
Семейные экскурсии “Секреты Рождества”
Когда: 19 декабря, 28 декабря и 4 января в 14.00
Где: в Таллиннском музее городской жизни (Вене 17) и в Старом городе
На увлекательной рождественской экскурсии поговорим о праздничных традициях у разных народов и разных верований. Узнаем, что у них общего, чем они отличаются и какое влияние оказали друг на друга. Расскажем самые главные рождественские легенды и попивая горячий напиток, прогуляемся по Старому Таллинну и насладимся рождественским настроением!
Семейная экскурсия “Новый год по-новому. Петр I и Ревель”
Когда: 22 декабря в 17.30 и 29 декабря в 14.00
Где: в Таллиннском русском музее, Пикк 29а и в Старом городе
Мы отправимся с вами на увлекательную прогулку по Старому городу и поговорим об одном из самых главных праздников в году — о Новом годе. Узнаем, где впервые начали отмечать Новый год как большой праздник? Как его встречали в Таллинне? Какие новогодние традиции появились благодаря русскому царю Петру I? И как же связаны между собой Петр I, Ревель и Новый год? Создадим вместе праздничное настроение и выпьем горячего чайку с сушками у нарядной елки!