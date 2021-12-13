Смотрите, какие мероприятия Таллиннский городской музей приготовил в декабре

Экскурсия “Рождественские страсти и рождественские радости”

Когда: 9 декабря в 17.30, 11 и 18 декабря в 14.00

Где: в башне Кик ин де Кек и защитных сооружениях (Команданди 2) и Старый город

С наступлением зимы горожане рассказывали много анекдотов и страшных историй о безобразных карликах, страшных злодеяниях или призраках и привидениях. Все это для того, чтобы в ожидании счастливого окончания года окунуться в рождественское настроение волшебства и тайны. Во время захватывающей прогулки заглянем в места, где в прошлом случались страшные и неслыханные вещи, а также поговорим о больших радостях, которые приносит в дом Рождество.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Концерт “Колыбельные и ласковые звуки”

Когда: 12 декабря в 12.00

Где: Детский музей МиияМилла, Л.Койдула 21c

“Колыбельные и ласковые звуки” — это спокойный и душевный концерт для всей семьи. Для вас прозвучат колыбельные из разных уголков мира, а также авторские песни. Здесь вы сможете не только послушать музыку, но и при желании тихонько помычать и даже подремать.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ

Встреча в Таллиннском русском музее: кому нужен музей и почему мы превратили выставку в лабораторию?

Когда: 15 декабря в 17.30

Где: Таллиннский русский музей, Пикк 29а

Таллиннский русский музей приглашает вас посетить экспериментальную выставку “Музейная лаборатория”, где гостей будет встречать руководитель музея Елена Чекулаева. Давайте вместе поговорим о целях, которые поставил перед собой музей. Выясним, кому нужен Таллиннский русский музей? Каким образом музей может взять

на себя роль культурного посредника и какую пользу может принести обществу и вам лично?

Дополнительная информация ЗДЕСЬ

Цикл лекций в Девичьей башне “История за чашкой чая”

Когда: 16 декабря в 17.30

Где: в Девичьей башне, Люхике ялг 9а

Лекцию “Святые Балтийского моря” проведет Иоанн Христенко.