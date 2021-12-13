Музыкальный фестиваль Riga Jurmala объявляет программу 2022 года

В двадцати выступлениях на музыкальном фестивале Riga Jurmala 2022 примут участие более тридцати всемирно известных солистов, в том числе как солисты в оркестровых концертах: пианисты Бехзод Абдураимов, Элен Грмо и Ван Юйцзя, скрипачи Джошуа Белл и Янин Янсен, виолончелисты Готье Капюсон и Трульс Мёрк, а также квартет певцов: сопрано Притти Йенде, меццо-сопрано Элис Кут, тенор Жюлиан Прегардьен и бас Рене Папе. В сольных концертах выступят пианист Андраш Шифф, Даниил Трифонов и сёстры Катя и Мариэль Лабек, а также тенор Джозеф Каллея. На дневные концерты фестиваля к ним присоединятся выдающиеся таланты, которых стоит открыть для себя впервые или заново: тенор-сенсация Фредди де Томмазо, скрипачи Кристоф Барати и Мария Дуэньяс, пианисты Александра Довгань, Брюс Лю, Александр Малофеев и Нобуюки Цудзии, а также виолончелист Шеку Канне-Мейсон в дуэте со своей сестрой Исатой за фортепиано. В праздничных мероприятиях следующего лета примут участие различные латвийские коллективы: оркестр Латвийской национальной оперы (с Джозефом Каллея), Государственный хор LATVIJA (с Фестивальным оркестром имени Мариса Янсонса) и члены ансамбля Sinfonietta Riga (с Кристофом Барати).

Присутствие Питтсбургского симфонического оркестра под управлением его музыкального руководителя Манфреда Хонека знаменует долгожданное возвращение американских оркестров на европейскую фестивальную сцену после отмены концертов, вызванной глобальной пандемией. Симфонический оркестр Баварского радио возвращается впервые с 2019 года под управлением одного из легендарных американских дирижёров Майкла Тилсона-Томаса. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева — один из ведущих российских оркестров как в оперном, так и в симфоническом репертуаре.

Фестивальный оркестр имени Мариса Янсонса был создан специально этим летом из ведущих музыкантов оркестров, с которыми великого латвийского дирижёра связывали особые отношения. В ответ на непредвиденные обстоятельства, вызванные пандемией Covid-19, эти музыканты решили почтить память Янсонса, собравшись вместе на музыкальном фестивале Riga Jurmala. Их выступления под управлением Джона Элиота Гардинера с солистами Ван Юйцзя и Андрашем Шиффом, несомненно, стали одним из самых ярких событий фестиваля этого года, и мы с нетерпением ждём их возвращения в 2022 году. В 2022 году они будут сотрудничать с одним из самых ярких талантов музыкального мира Клаусом Мякеля, который в свои 25 лет уже является главным дирижёром и художественным советником Филармонического оркестра Осло и музыкальным директором Оркестра Парижа.

“После составления программы для трёх сезонов музыкального фестиваля Riga Jurmala мы начинаем замечать, что наше внимание к построению отношений с латвийской аудиторией и международным артистическим сообществом начинает приносить плоды. Отрадно видеть возвращение знакомых исполнителей и оркестров, ведь их таланта никогда не бывает много, но также приятно приветствовать новые лица, молодых талантов, которых вы можете открыть для себя в серии дневных концертов. Несмотря на то, что своим рождением Фестивальный оркестр имени Мариса Янсонса обязан форс-мажорным обстоятельствам, он выводит музыкальный фестиваль Riga Jurmala на новый уровень, поскольку собственный оркестр придаёт этому замечательному проекту такое измерение, о котором мы ранее даже не подозревали”, — говорит художественный руководитель музыкального фестиваля Riga Jurmala Мартин Энгстрём.

“Есть много веских причин, по которым мы с нетерпением ждём сезона фестиваля 2022 года, и я очень благодарна нашей творческой команде, которая снова сумела составить совершенно блестящую и уникальную программу. Следующее лето будет особенным по нескольким причинам. Во-первых, мы будем рады вновь приветствовать наш любимый Фестивальный оркестр имени Мариса Янсонса, который родился в этом году на музыкальном фестивале Riga Jurmala при уникальных обстоятельствах. Во-вторых, вся команда фестиваля особенно рада видеть в программе этого года больше латвийских коллективов. Наконец, даже в эти нестабильные времена нам удалось не только сохранить тёплые и лояльные отношения с нашими партнёрами и спонсорами, но и продолжить приглашать новых партнёров и расширять уже существующее сотрудничество, в том числе с такими авторитетными международными партнёрами, как Credit Suisse!” — говорит исполнительный директор музыкального фестиваля Riga Jurmala Зане Чулкстена.

Каждый приглашённый оркестр даёт два вечерних концерта, а третий вечер уикенда посвящён сольному концерту с участием одного или нескольких выдающихся солистов. То, что музыкальный фестиваль Riga Jurmala проводится в двух городах — в исторической столице Латвии Риге и в лесистом приморском курорте Юрмала — усиливает впечатления от посещения фестиваля. Вечерние выступления проходят в Латвийской национальной опере в Риге или в концертном зале “Дзинтари” под открытым небом в Юрмале, а все дневные концерты — в Малой гильдии в Риге.

В 2022 году музыкальный фестиваль Riga Jurmala продолжит свою инициативу в области музыкального образования — Академию Riga Jurmala, организованную в сотрудничестве с Латвийской музыкальной академией имени Язепа Витолса — лучшим в стране учебным заведением, готовящим специалистов в области классической музыки. Академия Riga Jurmala предоставит уникальные возможности молодым талантливым музыкантам из Латвии и других стран для художественного развития и взаимодействия с коллегами в рамках мастер-классов и семинаров с солистами и оркестровыми музыкантами из списка участников фестиваля 2022 года.

Pileteid 2022. aasta festivaliks saab soetada alates eilsest, 9. detsembrist veebist www.riga-jurmala.com.