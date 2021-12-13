Три знака зодиака, для которых 2022 год станет лучшим

Собака

Родившимся в год Собаки не стоит забывать о своих мечтах, ведь Тигр поможет им во всех начинаниях и защитит от невзгод. В 2022-м Собакам советуют обратить внимание на жилищные условия — их наконец-то удастся поправить к лучшему.

Обезьяна

Следующий год для Обезьян станет самым удачным и свободным от проблем и потерь. Многие цели будут достигнуты, а финансовое положение вернётся к приятным значениям. Главное — не тратить время на пустяки и проявлять трудолюбие.

Лошадь

Для Лошади новый год станет кладезем отличных подарков и сюрпризов, которых так не хватало в прошлом. Но, к сожалению, сами они в руки не придут — придётся приложить усилия, а Тигр удостоверится, чтобы всё прошло как нужно.