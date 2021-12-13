Умер кинорежиссер Сергей Соловьев, снявший фильмы “Асса” и “Сто дней после детства”

Сергей Соловьев — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он работал над такими фильмами, как “Асса”, “Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви”, “Нежный возраст”, “Анна Каренина”, “Сто дней после детства”, “Дом под звездным небом”, “Одноклассники” и “Мелодии белой ночи”. В начале 2019 года под его руководством заработал Театр-студия САС.