“Моргенштерна решили посадить на поводок”: мнение Артемия Троицкого(17)
Продолжается обсуждение ситуации вокруг самого популярного российского рэпера. После того, как Моргенштерна обвинили (пока на словах) в продаже наркотиков, он срочно уехал из России в ОАЭ. Представители исполнителя обещают, что он обязательно вернется, но не уточняют, когда. Ситуацию прокомментировал “Дождю” музыкальный критик Артемий Троицкий, сам уехавший из России в Эстонию.
“Я думаю, что история с Моргенштерном к политике имеет самое опосредованное отношение, — считает Троицкий. — Он, несомненно, беспокоит наши власти, но беспокоит по довольно специфическим причинам. Причина номер один заключается в том, что он действительно очень популярен, он очень влиятелен, причем популярен и влиятелен в той среде, на которую власти имеют минимальное влияние. Я имею в виду подростков, тиктокеров и прочих, значит, этих вот людей совсем молодых и неохваченных традиционной пропагандой. Причина номер два — Моргенштерн абсолютно непонятен. Он непонятен не только власти, он непонятен в том числе и нормальным людям, в том числе и неглупым людям, скажем, мне, но принадлежащим к совершенно иному поколению”.
Троицкий, впрочем, оговаривается, что последняя композиция — “Домой“ — единственная понятная с первого до последнего слова. “Скорее всего, она специально сделана с расчетом на то, чтобы ее прослушали в нужных кабинетах и сделали выводы”, — предполагает критик.
“И третья причина, самая экзотическая, может быть, касающаяся Моргенштерна, состоит в том, что Моргенштерн находится вне зоны контроля российских, скажем так, правителей культуры и вообще гуманитарной сферы”, — продолжает перечислять причины атаки на Моргенштерна Троицкий.
Инструментов, которые управляют массовой культурой в России, всего два, считает Артемий Кивович, — это “зомбоящик” и корпоративы. Моргенштерн же умудрился накопить свой капитал (в прямом и в переносном смысле) минуя эти два пути, использовав в первую очередь Интернет. “Доходы Моргенштерну поступают не за счет государства. Поэтому он государством не контролируем. И, собственно говоря, поэтому его и решили прихватить, его решили перевоспитать, его решили посадить на поводок”, — делает вывод Троицкий.
К слову, буквально вчера вышло интервью с руководителем так называемй Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, которая, вероятно, должна работать этаким эталоном вкуса, по которому и стоит определять, что в Сети хорошо, а что плохо. Если она как верующая говорит “мне не нравится”, то имеет место оскорбление чувств верующих. Екатерина со ссылой на неназванные СМИ в частности сообщила, что Моргенштерну (как и другим “неблагонадежным” исполнителям) из-за границы поступают деньги, а также некие “файлы с темами, которые необходимо затрагивать”. Среди этих тем насилие, пропаганда наркотиков, отрицание роли советского народа в Великой Отечественной войне” и так далее. Забавно, что сегодня Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию, которую сама же и озвучила.
Тут уже не выдержал сам Моргенштерн. “Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счёт моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает”, — выдвинул рэпер довольно крамольное по нынешним временам предположение.