“Моргенштерна решили посадить на поводок”: мнение Артемия Троицкого

“Я думаю, что история с Моргенштерном к политике имеет самое опосредованное отношение, — считает Троицкий. — Он, несомненно, беспокоит наши власти, но беспокоит по довольно специфическим причинам. Причина номер один заключается в том, что он действительно очень популярен, он очень влиятелен, причем популярен и влиятелен в той среде, на которую власти имеют минимальное влияние. Я имею в виду подростков, тиктокеров и прочих, значит, этих вот людей совсем молодых и неохваченных традиционной пропагандой. Причина номер два — Моргенштерн абсолютно непонятен. Он непонятен не только власти, он непонятен в том числе и нормальным людям, в том числе и неглупым людям, скажем, мне, но принадлежащим к совершенно иному поколению”.

Троицкий, впрочем, оговаривается, что последняя композиция — “Домой“ — единственная понятная с первого до последнего слова. “Скорее всего, она специально сделана с расчетом на то, чтобы ее прослушали в нужных кабинетах и сделали выводы”, — предполагает критик.

“И третья причина, самая экзотическая, может быть, касающаяся Моргенштерна, состоит в том, что Моргенштерн находится вне зоны контроля российских, скажем так, правителей культуры и вообще гуманитарной сферы”, — продолжает перечислять причины атаки на Моргенштерна Троицкий.

Инструментов, которые управляют массовой культурой в России, всего два, считает Артемий Кивович, — это “зомбоящик” и корпоративы. Моргенштерн же умудрился накопить свой капитал (в прямом и в переносном смысле) минуя эти два пути, использовав в первую очередь Интернет. “Доходы Моргенштерну поступают не за счет государства. Поэтому он государством не контролируем. И, собственно говоря, поэтому его и решили прихватить, его решили перевоспитать, его решили посадить на поводок”, — делает вывод Троицкий.