Мисс Вселенная в этом году — представительница Индии

В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 участниц, в дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.

Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. В этом году Россию представляла Ралина Арабова — обладательница титулов “Мисс Татарстан 2019” и “Вторая вице-мисс Россия 2019”. Вторая участница из экс-СССР — украинка Анна Неплях. Обе не попали даже в ТОП-16 лидеров.

Впервые в конкурсе участововала представительница Бахрейна. Спустя 33 года состоялось возвращение Марокко. Зато отказались от участия Барбадос, Белиз и Монако. Ничего политического, исключительно антиковидные соображения.