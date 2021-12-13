Алика Милова: спасибо родителям, что отдали меня в эстонскую школу с первого класса

В программе Алика рассказала, с кем из российских звезд ей приходилось работать (назвала имена Нюши, Николая Баскова и нескольких других известных исполнителей и исполнительниц), и призналась, что больше всего ей понравилось петь с Леонидом Агутиным, а также ответила на языковой вопрос.

- Ты росла под влиянием русской культуры. Твои родители — русские. Почему ты так хорошо говоришь по-эстонски? — спросила ведущая программы Грете Лыбу.

- Я очень благодарна своим родителям, которые с 1-го класса отдали меня в эстонскую школу.

- В Нарве?

- Да, в Нарве. Я училась там 7,5 лет, после этого переехала в Таллинн. И я благодарна родителям, это был очень правильный выбор.

В воскресенье 12 декабря Алика Милова стала победительницей суперфинала конкурса “Эстония ищет суперзвезду”, который состоялся в Saku Suurhall.

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