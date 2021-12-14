После вызывающего поведения Волочковой новый выпуск юмористического шоу постеснялись публиковать в свободном доступе(4)
Анастасия Волочкова посетила шоу “Бар в большом городе”, но вела себя странно. Организаторы съемки были настолько недовольны, что решили не публиковать выпуск в свободном доступе, — поражается “СтарХит”.
Очередной выпуск “Бара в большом городе” появился только в закрытой части YouTube-канала, доступной по платной подписке. А все из-за того, что поведение Анастасии Волочковой оказалось слишком вызывающим. Балерина явно находилась в состоянии алкогольного опьянения, не давая остальным гостям сказать ни слова. Юмористка Елена Новикова и комик Владимир Бухаров были вынуждены весь вечер выслушивать рассказы скандальной звезды.
Анастасия поведала и о том, как встречалась с Джимом Керри, и о том, как получала шикарные подарки от миллионеров. Отдельного упоминания удостоился недавний инцидент с елочкой. “Я сидела, никого не трогала. А заканчивалось лето, и я подумала: “Господи, когда же еще под елочку схожу”. Ну, я пошла и пописала, а на следующий день в Интернете везде видео появилось, как Волочкова трусики снимает. Я сначала очень расстроилась, не поняла, кто меня подставил. А потом я подумала, что если моя попа интересует людей больше, чем все события, которые происходят в мире, то это уже показатель. Я — феномен”, — гордо заявила балерина.
В итоге остальные гости все-таки получили возможность высказаться. Звезда Stand up Владимир Бухаров рассказал историю о том, как однажды к нему приставала неадекватная пьяная девушка, оказавшаяся балериной. Потенциальная возлюбленная не отпускала Владимира домой, и ему пришлось отбиваться от ее настойчивых ласк. Удивительно, но история комика возмутила Волочкову, которая не стала скрывать эмоции.
“Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да, пошел ты! Ты некрасиво сделал. Я все уже увидела. Это неуважение к человеку”, — возмутилась Волочкова.
Лишь спустя время Анастасия согласилась продолжить съемки и вновь заняла место рядом с Владимиром. Постепенно звездам удалось наладить контакт. К тому же, Волочкова переключилась с Бухарова на разговоры о Большом театре. “Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать. Их директор сразу предложил мне контракт на 18 спектаклей. А Большой театр продолжают разваливать. Представляете, у них там билеты по 60 тысяч! Чтобы сходить всей семьей, нужно потратить целое состояние. На Мальдивы слетать дешевле. Раньше в Большом театре была такая публика! Там были люди, которые действительно обожают балет. А теперь ходят одни толстосумы со своими силиконовыми женщинами”, — заявила балерина.
Разумеется, зрители были в шоке от поведения Волочковой. При этом нашлись и те, кто похвалил звезду за смелость. По их мнению, без забавных историй Анастасии этот выпуск получился бы унылым.