После вызывающего поведения Волочковой новый выпуск юмористического шоу постеснялись публиковать в свободном доступе

Очередной выпуск “Бара в большом городе” появился только в закрытой части YouTube-канала, доступной по платной подписке. А все из-за того, что поведение Анастасии Волочковой оказалось слишком вызывающим. Балерина явно находилась в состоянии алкогольного опьянения, не давая остальным гостям сказать ни слова. Юмористка Елена Новикова и комик Владимир Бухаров были вынуждены весь вечер выслушивать рассказы скандальной звезды.

Анастасия поведала и о том, как встречалась с Джимом Керри, и о том, как получала шикарные подарки от миллионеров. Отдельного упоминания удостоился недавний инцидент с елочкой. “Я сидела, никого не трогала. А заканчивалось лето, и я подумала: “Господи, когда же еще под елочку схожу”. Ну, я пошла и пописала, а на следующий день в Интернете везде видео появилось, как Волочкова трусики снимает. Я сначала очень расстроилась, не поняла, кто меня подставил. А потом я подумала, что если моя попа интересует людей больше, чем все события, которые происходят в мире, то это уже показатель. Я — феномен”, — гордо заявила балерина.

В итоге остальные гости все-таки получили возможность высказаться. Звезда Stand up Владимир Бухаров рассказал историю о том, как однажды к нему приставала неадекватная пьяная девушка, оказавшаяся балериной. Потенциальная возлюбленная не отпускала Владимира домой, и ему пришлось отбиваться от ее настойчивых ласк. Удивительно, но история комика возмутила Волочкову, которая не стала скрывать эмоции.

“Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да, пошел ты! Ты некрасиво сделал. Я все уже увидела. Это неуважение к человеку”, — возмутилась Волочкова.