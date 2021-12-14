"Слаба, говорит с трудом": подруга Марины Хлебниковой сообщила о состоянии певицы

Тысячи поклонников переживают за Марину Хлебникову, ведь певица сильно пострадала в пожаре. Слухи по поводу произошедшего ходили разные: кто-то утверждал, что звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения и уснула с сигаретой в руках. Однако с этой версией категорически не согласны друзья звезды.

“Марина просила всем передать благодарность за сданную кровь, за слова поддержки. Она чувствует вашу любовь. Она восстанавливается потихоньку и не сдается. Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла”, — подчеркнула Наталия Гулькина, которая много лет находится в приятельских отношениях с Хлебниковой.

Представители Марины редко дают комментарии и стараются не распространяться о ее состоянии. Сама Хлебникова также не общается с журналистами, но поддерживает контакт с друзьями. Так, знакомой звезды Нине Брусяниной удалось до нее дозвониться.

“Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба”, — рассказала Нина в эфире программы “Пусть говорят” на Первом канале.

Ранее стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату, но говорить о выздоровлении пока рано. Звезда получила сильные ожоги лица и тела. Именно поэтому поклонники переживают, что артистка не сможет вернуться на сцену. А вот коллеги певицы уверены, что та преодолеет испытание. Хлебникова неоднократно получала удары судьбы, но раз за разом справлялась с ними.