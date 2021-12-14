Развеяны пять мифов о здоровье глаз

Чтение при плохом освещении вредит глазам

Многие любят проводить время за чтением бумажных книг, но не всегда это делается при достаточном освещении. Чтение при тусклом свете не вредит глазам, так же как фотографирование при нехватке освещения не наносит вреда фотоаппарату, поделились подробностями специалисты.

Глаза могут “изнашиваться”

“Вы не потеряете обоняние, слишком часто пользуясь носом, или слух, слишком часто используя уши. Ваши глаза созданы для того, чтобы видеть”, — объяснили американские офтальмологи невозможность “износить” глаза.

Неподходящие очки могут навредить глазам

Самый распространенный оптический прибор для коррекции человеческого зрения изменяет световые лучи, которые воздействуют на глаза, но он не меняет никакую часть самого глаза. Ношение неподходящих для глаз очков не может навредить им, но может спровоцировать головные боли и чувство дискомфорта, предупредили эксперты.

Очки делают глаза слабее

Очки для коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма и других нарушений зрительной системы не ослабляют глаза, а лишь корректируют зрение.

Скрещивание глаз может привести к косоглазию

Глазные мышцы предназначены для движения глаз в разных направлениях. Взгляд влево, вправо, вверх или вниз не приведет к косоглазию, поскольку оно возникает в результате болезней и нарушений, повреждения мышц или нервов, резюмировали доктора из США.