14.12.2021, 12:30
Нюша стала мамой во второй раз(3)
ФОТО: screenshot - youtube
Певица Нюша родила сына. Артистка и ее супруг Игорь Сивов стали родителями во второй раз. Роды прошли в Дубае. И хоть новость гуляет по Сети с утра, теперь это подтверждено официально.
Напомним, что о своей второй беременности Нюша рассказала только в июле. Неожиданную новость она сообщила с помощью клипа “Небо знает”, показав округлившийся живот.
Певица в браке с российским политиком Игорем Сивовым с 2017 года. Мужчина старше Нюши на 10 лет.
У супругов уже есть 3-летняя дочь Симба. Теперь главный вопрос, который занимает фанатов: какое имя они выберут сыну — Нала, Тимон, Пумба или даже Шрам?