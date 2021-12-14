Покончила с собой звезда фильма Альмодовара “Кика” Вероника Форке

Отмечено, что артистка, которой в 2014 году диагностировали клиническую депрессию, неоднократно рассказывала в интервью о своих душевных невзгодах.

Вероника Форке Васкес-Виго родилась 1 декабря 1955 года в Мадриде. На экранах — с начала 70-х. Лауреат и номинант огромного количества премий, в том числе четырежды — “премии “Гойя”, “испанского “Оскара”. Это наградой Форке была отмечена в категории “Лучшая женская роль” за ленты “Кика” Педро Альмодовара (1993) и “Веселая жизнь” (1987), а также в категории “Лучшая женская роль второго плана” за картины “Мавры и христиане” (1987) и “Год пробуждения” (1986).