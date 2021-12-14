Лепс ребенка не обидит: журналисты прикинули, что достанется детям и бывшей жене певца после развода

Однажды Лепс сказал: “Чтобы уйти от моей жены, нужно быть полным идиотом. Я не идиот. Поэтому ни о каком разводе даже речи быть не может. Понимаете, о чем я? Говорят, что у мужчины должна быть спина, тыл. У меня он просто железобетонный. Я в своей жене уверен больше, чем в себе…”

Тем не менее, на 20 декабря в мировом участке №364 Хамовнического суда уже назначено заседание, на котором артиста и его супругу, по всей вероятности, официально разведут.

“Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях”, — говорила Оксана Якимова, адвокат Шаплыковой.

Естественно, большой вопрос — как Лепсы будут делить имущество. Похоже, Анна станет весьма богатой женщиной.

у Григория Лепса довольно внушительный список нажитого движимого и недвижимого. Артист является совладельцем бренда оптики и ресторана “Рюмка водки”. Также у Григория Викторовича есть свою ювелирный дом, продюсерский центр, а также под его брендом производят алкогольную и фермерскую продукцию.

Также очень хороший доход Лепсу приносит музыкальная и концертная деятельность. По данным рейтинга Forbes за прошлый год музыкант заработал $2,2 млн. И это при том, что во время пандемии доходы артиста существенно снизились. Раньше он нон-стопом давал концерты чуть ли не во всех городах России, СНГ и зарубежья.

Из “совместно нажитого” у Лепсов есть квартира в Москве площадью более 300 квадратных метров и особняк на Новой Риге, а также недвижимость в Италии. Ожидается, что загородная (и заграничная) жилплощадь уйдет как раз жене и детям певца.

Но тем временем появились слухи, что на самом деле развод — это фиктивный процесс, чтобы урегулировать различные финансовые вопросы. Поклонники надеются, что это может оказаться правдой.