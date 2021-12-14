Созданный при участии Эстонии фильм "Купе №6" номинировали на "Золотой глобус"

Картина рассказывает о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.