14.12.2021, 14:21
Созданный при участии Эстонии фильм "Купе №6" номинировали на "Золотой глобус"(2)
Pressifoto
13 декабря в отеле Beverly Hilton прошла церемония объявления номинантов на премию Золотой Глобус. Среди претендентов на приз за Лучший неанглоязычный фильм оказалась финская драма “Купе номер шесть” Юхо Куосманена, созданная в копродукции с Россией и снятая преимущественно на русском языке.
Картина рассказывает о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.
Фильм в прокате именно сейчас во всех кинотеатрах Эстонии!