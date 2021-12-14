Сказочные герои Мира Великанов заговорят голосами Анне Вески, Мерле Пальмисте и Кристьяна Лююса

Если для Мерле Пальмисте и Кристьяна Лююса озвучиваение персонажей было типичным делом, то для Анне Вески это был совершенно новый опыт.

Герои сказочной страны Великанов — как добрые так и злые. Достигают в высоту около 6 метров. Фигуры великанов построены из металлических каркасов, внутри которых встроен специальный двигающийся механизм.

Помимо великанов в тематическом парке будет работать большой парк Тиволи из Чехии и улица еды. Дети смогут покататься на санях, запряженных лошадьми. Каждый день посетителей фестиваля будет ждать концертная программа.

Тематический парк “Мир Великанов” открывается 17 декабря 2021 и будет работать до 30 января 2022.

Фестиваль работает каждую пятницу (17-21), субботу и воскресенье (14-21).

Официальный сайт мероприятия: www.hiiglastevolumaa.ee