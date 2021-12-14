Шоубиз
14.12.2021, 15:30

Яна Поплавская разрушила брак сына всего через месяц после свадьбы

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ФОТО: screenshot - youtube

Сын Яны Поплавской развелся с женой всего через месяц после свадьбы. На этом настояла его знаменитая мать. Телеведущая сумела убедить Никиту, что его избранница — не та девушка, которая ему нужна. Однако 25-летний сын артистки искренне благодарен маме за этот совет, — сообщает “КП”.

В эфире программы “Звезды сошлись” на НТВ Никита Гинзбург вспомнил свой брак, который он заключил в сентябре 2019 года. Валерия была на 8 лет старше мужа. Молодой человек рассказал, что его семейная жизнь была похожа на ад. Их брак начал трещать из-за финансов. Жена постоянно жаловалась на нехватку денег. Но зарплата начинающего инженера была небольшой, плюс ему помогали родители.

“Причины были материальными для наших ссор. Жена все время твердила: “Ты мало зарабатываешь”. Стала требовать, чтобы я купил ей машину. Жена хотела меня оставить без квартиры. Причем жилье не было оформлено на меня. Это был ужас”, — поделился Никита.

Когда избранница совсем достала его своими упреками, Никита на пару дней переехал пожить к маме. Именно Яна настояла на том, чтобы сын развелся с проблемной невесткой.

“Мама меня схватила и сказала: “Приди в себя, подумай”, — говорит Никита.

Сейчас он с ужасом вспоминает тот период. Парень искренне благодарен маме, вовремя открывшей ему глаза на ситуацию.

“Мои представления и мечты об институте брака были разбиты. Я развелся и слава Богу. Теперь понимаю, что это из себя представляет. Благодарен маме, что она привела меня в чувство. Прожил в браке всего месяц. Крышу мне снесло конкретно. Когда ссоры стали постоянными, то мы расстались”, — рассказал Никита, отметив, что решение жениться он принял необдуманно.

Впрочем, его мама уже успела рассказать журналистам, что в сюжете ситуация показана не совсем так, как было на самом деле. По словам Поплавской, она не подбивала сына на развод. Актриса лишь хотела, чтобы у него было больше времени на знакомство с избранницей.

"Я не препятствовала ничему. Я просила только, чтобы эта свадьба, которую он хотел, чтобы она состоялась через год. Чтобы люди имели возможность после короткого знакомства посмотреть друг на друга, повстречаться, пообщаться, пожить вместе и понять, подходят они друг друга, или нет. К сожалению, этого не произошло", — сообщила Поплавская.

Яна Поплавская также призналась, что жена Никиты была на 8 лет старше ее сына. Невестка неспроста постоянно требовала у него денег. Оказалось, у девушки была оформлена ипотека, и каждый месяц ей нужно было около 1000 евро на выплаты. О том, что у нее есть крупный кредит, невеста Никиты не говорила, пока они не сыграли свадьбу.

К слову на свадьбе сына в 2019 году Яна вела себя как любящая и нежная свекровь. Она даже расплакалась во время церемонии бракосочетания. Снимками молодоженов актриса поделилась в Инстаграме и пожелала им счастья.

“Отдала младшего сына в хорошие руки! Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости, понимания. Никита + Валерия = любовь!”, — наивно написала тогда Поплавская.

Напомним, у актрисы двое сыновей. Старший Клим в свое время также разошелся со своей избранницей, но потом женился на ней снова. Младший же Никита теперь собирается как можно дольше наслаждаться холостяцким статусом.

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