Как украсить в этот раз елку, чтобы год принес удачу и богатство

Стоит помнить о том, что грядущий год пройдет под знаком Тигра. Сильное и волевое животное тем не менее довольно привередливо, поэтому, чтобы Тигр принес в дом благополучие, необходимо уделить ему особе внимание.

Для привлечения денег эзотерики рекомендуют поставить под новогоднюю ель копилку. Предварительно кубышку стоит набить как купюрами покрупнее, так и монетами. Чтобы чаяния сбылись наверняка, поместите рядом символ года — мягкую игрушку или статуэтку тигра.

Сколько копилка должна простоять под елкой? Ответ на этот вопрос специалисты дают один: чем дольше, тем лучше. Проследите, чтобы копилка была под елкой в куранты, а убирать можно не позднее февраля — именно тогда празднуется китайский Новый год.

Подойти к делу можно и более основательно. Проденьте сквозь крупную купюру красную нить и закрепите у основания дерева. Ствол ели — самая крепкая часть дерева. Так вы основательно закрепите свое желание и обязательно почувствуете улучшения в 2022-м.

Внимание капризной фортуны помогут привлечь правильные украшения. Набрасывать на зеленую и мишуру, и бусы, и дождик не стоит. Выберете единый стиль и единую цветовую гамму. Не гонитесь за трендами и отдавайте предпочтения тому декору, который подойдет под ваш интерьер. Елка будет не только гармонировать с окружающей обстановкой, но и привлечет удачу.

Парные украшения привлекут любовь. Фигурки ангелов и искусно вырезанные из бумаги снежинки белых и розовых оттенков подойдут лучше всего. Ярко-красных цветов лучше избежать — слишком броский оттенок рискует спугнуть удачу Тигра. Натуральные и пастельные оттенки — вот лучшее решени.

Синие, серебристые и зеленные цвета, как правило, символизируют энергию и здоровье. Поэтому если есть потребность в жизненных силах, для ели подойдут украшения именно этих оттенков. Уберечь родных и близких от болезней поможет грецкий орех: окрасьте скорлупу в водные цвета и нанесите яркие блестки. Природная сила, заключенная в орехе, принесет благополучие в дом.