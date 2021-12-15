15.12.2021, 13:35
Война стриптизеров? Бывший лучший друг Джастина, сбежавшего из Эстонии в Австралию, рассказал, почему покинул команду(5)
ФОТО: Kollaaž: Siim Kinnas/Õhtuleht
В субботу вечером стриптизёр Джастин, сбежавший недавно из Эстонии в Австралию, опубликовал резкие высказывания в своей истории в Instagram: “Когда начинающие стриптизеры крадут вашу программу и музыку и используют это в своих интересах. Вот такие "хорошие" друзья”. Как оказалось, Джастин выразил разочарование в своем бывшем друге Расмусе Клаосе.