Шоубиз
15.12.2021, 13:35

Война стриптизеров? Бывший лучший друг Джастина, сбежавшего из Эстонии в Австралию, рассказал, почему покинул команду

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ФОТО: Kollaaž: Siim Kinnas/Õhtuleht

В субботу вечером стриптизёр Джастин, сбежавший недавно из Эстонии в Австралию, опубликовал резкие высказывания в своей истории в Instagram: “Когда начинающие стриптизеры крадут вашу программу и музыку и используют это в своих интересах. Вот такие "хорошие" друзья”. Как оказалось, Джастин выразил разочарование в своем бывшем друге Расмусе Клаосе.

Джастин прокомментировал Elu24, что Расмус украл и его танец, и музыку — все, чему его учил Джастин. Расмус, которого поразили ложные утверждения Джастина, решил рассказать изданию Kroonika всю правду.

— Как долго вы занимаетесь бодибилдингом и фитнесом и каковы ваши самые большие достижения?

— Меня зовут Расмус Клаос, некоторые знают меня еще со времен Unstoppable Athlete. Мне 20 лет, я из Йыгева, где прожил 19 лет, а сейчас живу в Виймси. Я занимаюсь спортом и занимаюсь социальными сетями около семи лет. На данный момент я занимаюсь бодибилдингом, ранее занимался пляжным фитнесом (Men´s Physique) с 2018 года и до сих пор являюсь единственным представителем пляжного фитнеса из Эстонии, который выиграл медаль на чемпионате мира.

— Когда вы начали заниматься стриптизом и делать фото в обнаженном виде?

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