В Эстонии состоится грандиозный концерт "Вальс накануне Рождества"(3)
Проводить осень и встретить зиму вас приглашают музыканты-виртуозы из Большого симфонического оркестра Северо-запада России. В программе “Вальс накануне Рождества” прозвучат самые лучшие и самые известные вальсы “короля вальсов” Иоганна Штрауса, венгерского “короля оперетты” Франца Легара, великого Петра Ильича Чайковского, финского композитора Яна Сибелиуса, знаменитейшие произведения Евгения Доги и другие. Состав этого коллектива уникален — 25 профессиональных музыкантов, каждый из которых является концертмейстером или руководителем группы инструментов оркестра. Это наиболее одаренные, талантливые и самобытные артисты. Это лидеры оркестра, которые редко встречаются все вместе на одной сцене. Дирижер Лев Дунаев (театр “Мюзик-холл”, Санкт-Петербург).
Программа концерта тоже будет под стать музыкантам — собственные трактовки и аранжировки известнейших вальсов покажут новую грань вальсовой музыки. В программу концерта включен самый известный вальс Эстонии “Сааремааский вальс”, который блестяще исполнял юбиляр 2020 года Георг Отс. В Эстонии программа впервые была представлена в Нарве и прошла с аншлагом. В качестве солистов приглашены: Елена Коломийцева (Эстония) — выпускница с отличием Академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов в Италии, Австрии и Украине. Елену по праву называют великолепным сопрано, лучшей представительницей в Эстонии классической русской школы пения. Вячеслав Дусенко (Россия) — артистичный бас-баритон, ведущий солист государственного театра “Мюзик-холл” (Санкт-Петербург).