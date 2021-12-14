В Эстонии состоится грандиозный концерт "Вальс накануне Рождества"

Проводить осень и встретить зиму вас приглашают музыканты-виртуозы из Большого симфонического оркестра Северо-запада России. В программе “Вальс накануне Рождества” прозвучат самые лучшие и самые известные вальсы “короля вальсов” Иоганна Штрауса, венгерского “короля оперетты” Франца Легара, великого Петра Ильича Чайковского, финского композитора Яна Сибелиуса, знаменитейшие произведения Евгения Доги и другие. Состав этого коллектива уникален — 25 профессиональных музыкантов, каждый из которых является концертмейстером или руководителем группы инструментов оркестра. Это наиболее одаренные, талантливые и самобытные артисты. Это лидеры оркестра, которые редко встречаются все вместе на одной сцене. Дирижер Лев Дунаев (театр “Мюзик-холл”, Санкт-Петербург).