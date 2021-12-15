“Переволновался…” директор Григория Лепса раскрыл подробности его состояния

Отменившееся накануне выступление породило немало слухов о том, как себя чувствует 59-летний музыкант. “СтарХит” связался с директором Лепса Владимиром Урюпиным, который рассказал о ситуации: “У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник”.

Представитель артиста пояснил: приехавшие врачи быстро стабилизировали состояние, сделав Лепсу необходимые уколы. “Сейчас он дома, чувствует себя нормально, все хорошо”, — заверил Урюпин.

К слову, Лариса Долина и сама переживает за друга и коллегу. Вот что она написала: “Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому, что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!”

Напомним, что сейчас Лепс находится в состоянии развода с супругой Анной, с которой прожил вместе почти 20 лет. Поклонники предполагают, что именно это могло повлиять на его неважное самочувствие. Хотя в минувшую пятницу он приехал на “Золотой граммофон”, где многие отметили, как он хорошо выглядит. Правда, от комментариев артист отказался, коротко отметив: “Прекрасно себя чувствую”.