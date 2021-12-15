Тревожно! Татьяна Тарасова пропустила съемки финала “Ледникового периода”

Ведущий проекта, олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что Тарасова плохо себя чувствует. Он выразил надежду, что тренер скоро вернется к съемкам.

“Татьяна Анатольевна, мы переживаем за вас, очень вас любим и желаем возвращения в наш проект”, — сказал фигурист.

Вместо Тарасовой в качестве судьи был приглашен актер Даниил Спиваковский, а во второй съемочный день Филипп Киркоров.

В декабре прошлого года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступившего предложения поехать на чемпионат России в Челябинске. Тренер отмечала, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.