Ведущий эстонской версии “Что? Где? Когда?” провел игру на Первом канале(10)
В воскресенье, 12 декабря, состоялась третья игра зимней серии “Что? Где? Когда?”. Соревнование знатоков прошло в штатном режиме, и зрители даже не заметили, что все это время за кадром говорил другой человек, а не ведущий Борис Крюк, — пишет day.
Однако внимательные поклонники все же стали задавать вопросы во время прямого эфира на YouTube. В конце передачи на связь вышел редактор Первого канала и объяснил, почему произошла замена.
“Я должен сделать небольшое объявление: сегодняшнюю программу вел Михаил Крюк. Дело в том, что постоянному ведущему Борису Крюку перед эфиром стало нехорошо. Михаил Крюк провел сегодняшнюю игру. Он ассистент ведущего программы, он готовится и знает все обязательные тексты, все “марки” — определенные слова, по которым группа ориентируется: когда вынести черный ящик, когда запустить нужную музыку.
Вот такая была сегодня необычная игра. Спасибо, что вы смотрите “Что? Где? Когда?“”, — объявили в конце программы на канале YouTube.
Добавим, что менее внимательные зрители не заметили подмену, потому что голоса Бориса и Михаила очень похожи. Естественно, это не совпадение, ведь Михаил Крюк — сын ведущего “Что? Где? Когда?” на Первом канале. И сам ведущий “Что? Где? Когда?” — в Эстонии.