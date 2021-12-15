Ведущий эстонской версии “Что? Где? Когда?” провел игру на Первом канале

Однако внимательные поклонники все же стали задавать вопросы во время прямого эфира на YouTube. В конце передачи на связь вышел редактор Первого канала и объяснил, почему произошла замена.

“Я должен сделать небольшое объявление: сегодняшнюю программу вел Михаил Крюк. Дело в том, что постоянному ведущему Борису Крюку перед эфиром стало нехорошо. Михаил Крюк провел сегодняшнюю игру. Он ассистент ведущего программы, он готовится и знает все обязательные тексты, все “марки” — определенные слова, по которым группа ориентируется: когда вынести черный ящик, когда запустить нужную музыку.

Вот такая была сегодня необычная игра. Спасибо, что вы смотрите “Что? Где? Когда?“”, — объявили в конце программы на канале YouTube.

Добавим, что менее внимательные зрители не заметили подмену, потому что голоса Бориса и Михаила очень похожи. Естественно, это не совпадение, ведь Михаил Крюк — сын ведущего “Что? Где? Когда?” на Первом канале. И сам ведущий “Что? Где? Когда?” — в Эстонии.