Софи Лорен рекомендует! Хрен назван суперпродуктом против вирусов и микробов

Специалист отметила, что хрен является уникальным по своим свойствам растением. Он содержит в своем составе витамины С, Е, РР и витамины группы В. И не только.

Лазарева добавила, что остроту хрену придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями. По словам врача, если у вас нет противопоказаний — этот продукт можно и нужно включать в свой рацион. Что же касается противопоказаний, не стоит употреблять хрен людям, у которых наблюдаются острые стадии всех заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также женщинам в период беременности или вскармливания.