Софи Лорен рекомендует! Хрен назван суперпродуктом против вирусов и микробов(2)
Существует особо полезный продукт, полезные свойства которого впечатляют. Как рассказала нутрициолог Виктория Лазарева, речь идет о хрене, — пишет “КП”.
Специалист отметила, что хрен является уникальным по своим свойствам растением. Он содержит в своем составе витамины С, Е, РР и витамины группы В. И не только.
“Он богат микроэлементами, аминокислотами и клетчаткой, а концентрация аскорбиновой кислоты в хрене превосходит даже лимон и шиповник”, — сказала врач.
Лазарева добавила, что остроту хрену придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями. По словам врача, если у вас нет противопоказаний — этот продукт можно и нужно включать в свой рацион. Что же касается противопоказаний, не стоит употреблять хрен людям, у которых наблюдаются острые стадии всех заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также женщинам в период беременности или вскармливания.