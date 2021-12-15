Развод и белая горячка: Лепс в больнице, ему срочно нужен психиатр(30)
В жизни 59-летнего певца началась черная полоса. Сначала стало известно о расставании с его любимой женой, теперь ему понадобилась неотложная помощь, пишет woman.ru
Новости о Григории Лепсе с каждым днем становятся все тревожнее. Сначала фанаты артиста схватились за голову, когда было объявлено о его разводе с женой Анной, с которой он прожил почти двадцать лет. Затем на концерте “Золотого граммофона” журналисты заметили, что он погрустнел и, кажется, чувствовал себя неважно.
Теперь из московской больницы пришли и вовсе пугающие вести: Григорий Викторович госпитализирован, причем не в первый раз. Телеграм-канал Mash сообщает, что за эту нелегкую неделю Лепс уже дважды был в больнице, причем каждый раз, по слухам, был нетрезв. В Сети уже поставили диагноз: белая горячка.
По инсайдерским данным, во время первой госпитализации артист признался врачам, что в последнее время он плохо себя чувствует (причина ясна). Директор певца Владимир Урюпин объяснил СтарХиту, что у его подопечного развился гипертонический криз: “У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник”.
Но в СМИ первую госпитализацию Лепса описывают немного по-другому: мол, артист был пьян и изливал врачам душу. Тогда специалисты предложили ему остаться в клинике, чтобы они могли заняться его здоровьем, но Григорий Викторович, цитируем, “сделался буен и неадекватен”.
Теперь становится понятно, почему Лепс сорвал выступление Ларисы Долиной: в это время он упрямо боролся с врачами, которые вызвали психбригаду и намеревались перевести певца в реанимацию. Психиатр, оценив действия пациента, выписал ему сильнодействующие препараты и настоял на лечении в спецклинике, от которого Григорий Викторович отказался.
По данным в Сети, на следующий день огорченный разводом артист вернулся в больницу снова в нетрезвом состоянии, но уже в сопровождении охранников. Прошлую ночь он провел в стенах клиники под присмотром медиков, но несколько раз порывался уйти, хотя сам накануне пришел туда.
Инсайдеры сообщают, что Лепс уже покинул больницу несмотря на протест медиков. Они подозревают у певца не только гипертонический криз, который уже подтвердил его директор, но и психические проблемы, для решения которых необходим специалист.