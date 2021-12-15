Стоит сходить! Ведущие солисты Мариинской оперы выступят в Русском театре

На сцену выйдут тенор Август Амонов, баритон Виктор Коротич, сопрано Пелагея Куренная и меццо-сопрано Дарья Рябоконь. Солисты Мариинки дадут выступление 11 января в большом зале Русского театра Эстонии, а накануне, 10 января, в малом зале театра “Ванемуйне” в Тарту.

В программу гала-концерта вошли самые яркие фрагменты опер из золотого репертуара Мариинского театра — “Севильский цирюльник” Россини, “Отелло” и “Травиата” Верди, “Богема” и “Турандот” Пуччини, “Паяцы” Леонкавалло, “Кармен” Бизе, “Самсон и Далила” Сен-Санса.

Прозвучит также русская классика: “Руслан и Людмила” Глинки, “Пиковая дама” Чайковского, “Царская невеста” Римского-Корсакова. Для создания праздничной новогодней атмосферы ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра исполнят арии из всемирно известных оперетт и концертные номера.

За более чем 20-летнюю международную оперную карьеру тенор Август Амонов спел абсолютно все партии для его типа голоса — только в родном Мариинском в его активном репертуаре насчитывается более тридцати ролей в диапазоне от Россини до Щедрина. А были еще Большой театр в Москве, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Опера Бастий в Париже, Ковент Гарден в Лондоне и другие театры, в которых Амонову посчастливилось выступать вместе с маэстро Валерием Гергиевым. В Эстонии певец исполнит свои коронные арии “Что наша жизнь? Игра!” и “Смейся, паяц”.