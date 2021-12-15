Стоит сходить! Ведущие солисты Мариинской оперы выступят в Русском театре(8)
Петербургские оперные звезды примут участие в новогоднем концерте Opera Royal Gala, подготовив для эстонского зрителя специальные музыкальные подарки. Одним из таких станет ария Мистера Икс в исполнении баритона Виктора Коротича, которая была визитной карточкой легендарного эстонского певца Георга Отса. Скучно точно не будет! Билеты ЗДЕСЬ
На сцену выйдут тенор Август Амонов, баритон Виктор Коротич, сопрано Пелагея Куренная и меццо-сопрано Дарья Рябоконь. Солисты Мариинки дадут выступление 11 января в большом зале Русского театра Эстонии, а накануне, 10 января, в малом зале театра “Ванемуйне” в Тарту.
В программу гала-концерта вошли самые яркие фрагменты опер из золотого репертуара Мариинского театра — “Севильский цирюльник” Россини, “Отелло” и “Травиата” Верди, “Богема” и “Турандот” Пуччини, “Паяцы” Леонкавалло, “Кармен” Бизе, “Самсон и Далила” Сен-Санса.
Прозвучит также русская классика: “Руслан и Людмила” Глинки, “Пиковая дама” Чайковского, “Царская невеста” Римского-Корсакова. Для создания праздничной новогодней атмосферы ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра исполнят арии из всемирно известных оперетт и концертные номера.
За более чем 20-летнюю международную оперную карьеру тенор Август Амонов спел абсолютно все партии для его типа голоса — только в родном Мариинском в его активном репертуаре насчитывается более тридцати ролей в диапазоне от Россини до Щедрина. А были еще Большой театр в Москве, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Опера Бастий в Париже, Ковент Гарден в Лондоне и другие театры, в которых Амонову посчастливилось выступать вместе с маэстро Валерием Гергиевым. В Эстонии певец исполнит свои коронные арии “Что наша жизнь? Игра!” и “Смейся, паяц”.
Баритон Виктор Коротич — артист уникального творческого диапазона, в его репертуаре такие серьезные партии, как Родриго (“Дон Карлос”) и Яго (“Отелло”) соседствуют с игровыми и подвижными Фигаро (“Севильский цирюльник”) и Папагено (“Волшебная флейта”), а также с лирическими Евгением Онегиным и Валентином (“Фауст”). Но, кажется, даже эти рамки тесны певцу, и он попробовал себя в другом жанре, в 2020 году исполнив партию художественного свиста на мировой премьере сочинения Родиона Щедрина “Приключение обезьяны” под управлением Валерия Гергиева. В программу эстонских концертов Виктор включил не только классические произведения, но и знаменитую арию Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана “Принцесса цирка”. Как известно, эта ария была визитной карточкой легендарного эстонского певца Георга Отса.
Молодая певица, сопрано Пелагея Куренная получила мировую известность благодаря операм Родиона Щедрина. Еще в период обучения в Санкт-Петербургской консерватории (класс профессора Тамары Новиченко и педагога Анны Нетребко), Пелагея дебютировала в Мариинском театре. В 2015 году на мировой премьере оперы Щедрина “Рождественская сказка” певица исполнила главную партию Замарашки (сюжет этой оперы напоминает сказку “Двенадцать месяцев”). А через четыре года Пелагея стала первой исполнительницей Лолиты в одноименной опере Щедрина на сцене Национального театра в Праге. С этим театром у Пелагеи сложились тесные творческие связи, и буквально накануне эстонских гастролей она примет там участие в премьере оперы Моцарта “Так поступают все” как раз на той сцене, на которой эта опера исполнялась при жизни Моцарта. Наряду с русским и итальянским репертуаром солистка исполнит прекрасную Русалку Дворжака. Новогодним подарком певицы эстонским зрителям станет Ария Джудитты из одноименной оперетты Легара.
Меццо-сопрано Дарья Рябоконь все увереннее заявляет о себе как в Мариинском театре, так и в мире. Окончив Санкт-Петербургскую консерваторию, Дарья продолжает совершенствоваться в Граце (Австрия) под руководством звезды мировой оперы Елены Панкратовой. В Эстонии она
исполнит настоящие шедевры меццо-сопранового репертуара — арии Кармен, Далилы, песню Любаши (“Царская невеста”) и куплеты Графа Орловского из оперетты Штрауса “Летучая мышь”.
За роялем — Мария Ралко, обладатель звания “Лучший концертмейстер” на Международном юношеском конкурсе им. Фредерика Шопена. Мария постоянно принимает участие в таких российских и зарубежных фестивалях, как “Звезды белых ночей”, “Пасхальный фестиваль” (Россия), “Летний фестиваль” (Миккели, Финляндия), “Гергиев-фестиваль” (Роттердам, Нидерланды) и др.
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