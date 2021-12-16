“Пытаются нас нагреть”: Ксения Собчак разоблачила курсы “инфоцыганки” Регины Тодоренко

Скептики считают, что некоторые артисты и блогеры попросту "продают воздух". Ведь чаще всего они не делятся профессиональными знаниями, а пытаются заниматься коучингом, причем используя общеизвестные истины или выдержки из чужих работ. Главное для так называемых инфоцыган — желание хорошо заработать на доверчивой аудитории. Нелестного мнения о подобного рода деятелях и Ксения Собчак.

“Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч. А обладатель красного “гелика” Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться “мышлением миллионера”, которое сделает нас богатыми за пару недель”, — делилась размышлениями журналист.

Собчак отметила, что многие используют одни и те же схемы для привлечения внимания. “Ощущение, что с помощью этих манипуляций блогеры пытаются нас нагреть, а не “прогреть”, продавая очередной говномарафон. Из-за этих милых ребят мы перестали видеть разницу между качественным онлайн-образованием и инфоцыганством. Сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги”, — негодовала телеведущая.

Ксения решила глубже разобраться в проблеме и подготовила документальный фильм о марафонах. “Интересно, кстати, что никто из тех, с кем я попыталась связаться, не захотел со мной разговаривать. Поэтому хочу публично пригласить людей из инфоцыганского бизнеса на дебаты #ОсторожноСпор”, — заявила она.