ВИДЕО | 52-летняя модель-"Барби" с огромной грудью решилась на новую операцию

Врачи провели знаменитости уже пять процедур. Новая серия инъекций должна состоятся в январе.

Аллегра живет в округе Ориндж (США). Она известна своими экстремальными формами и кукольным обликом Барби.

До увлечения пластической хирургией тело модели выглядело совсем по-другому. Она считает, что теперь стала более яркой, превратилась “из однообразной в потрясающую”. Вот, как говорится, пара before-after.

Теперь же она хочет еще больше увеличить ягодицы, чтобы добиться фигуры в форме песочных часов.

Среди других косметических процедур, на которые решалась американка, были подтяжка живота, бразильская подтяжка ягодиц, увеличение губ и ботокс.

Интересно, что Аллегра выросла в традиционной семье мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. “Я все еще верю в основные ценности церкви, их семейные ценности, но жить с некоторыми принципами я не могла”, — говорила звезда.

Впервые она снялась в фотосессии как модель в 30 лет, после чего “подсела”. Вскоре женщина увлеклась пластической хирургией.

По ее подсчетам, на новую грудь она потратила нее менее 75 тыс. долларов.