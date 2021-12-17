Эротическая модель пообещала сниматься без одежды до 70 лет

Публикация эротических фото на OnlyFans приносит 33-летней Бонни Локет 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц. “Думаю, я перестану этим заниматься только в том случае, если это будет физически невозможно, — заявила она. — В старости тело теряет гибкость, поэтому некоторые позы могут не получаться, но я что-нибудь придумаю”.

По словам Локет, некоторые уже считают, что она уже слишком стара для того, чтобы сниматься без одежды. “Не представляю, что они скажут, когда мне исполнится 70 лет, — говорит она. — Впрочем, какая разница. Обнажаться могут не только молодые, и все, кто думает иначе, глубоко заблуждаются”.