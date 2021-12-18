Юрию Никулину — 100 лет! Вспоминаем образы артиста

Ну а дальше случилось то, чего избежал разве что Вицин — обида Гайдая. Режиссер понял, что после “Бриллиантовой руки” дуэт Никулин-Миронов может многое и планировал, что оба снимутся и в следующем фильме. Миронов должен был играть Милославского, Никулин — управдома Буншу и Ивана Грозного. Но по разным причинам пришлось отказаться. Основными считаются две: был выбор между длительными зарубежными цирковыми гастролями и съемками. Причем съемками фильма по Булгакову — говорят, что Никулин предрек ему пыльную полку — с такой-то “родословной”. И говорят, что потом, когда увидел картину на предпросмотре, очень жалел о своем выборе. Но поезд ушел: Буншей стал Юрий Яковлев, а Гайдай “забыл” про Никулина.

А потом Никулина заметил Гайдай. И тут надо понимать, что если артист становится “гайдаевским”, то получит от этого большую порцию славы, но стоит режиссеру обидеться — пиши пропало. Никулин прошел все стадии доверия Гайдая: немой Балбес (“Пес Барбос и необычный кросс”), говорящий Балбес (“Операция “Ы”, “Кавказская пленница”), главная роль типичного гайдаевского героя-недотепы (“ Бриллиантовая рука ”). И все это буквально за 8 лет.

За плечами было неудачное поступление во ВГИК, удачные пробы на эпизодическую роль “трусливого немца” для фильма “Смелые люди”, но роль в итоге отдали другому. Но на этот раз все получилось. Увидев Никулина в образе пиротехника, сам Михаил Жаров пришел в восторг: “Точно, такой может взорвать!” В общем, дебют получился во всех смыслах слова взрывным. Было это в 1958 году.

“В Московском цирке по сценарию Владимира Полякова готовилось обозрение “Юность празднует”. Как-то, встретив меня в фойе, Поляков вдруг остановился и, внимательно рассматривая, будто никогда раньше не видел, спросил: — Слушай, хочешь подзаработать? Сейчас по нашему с Борисом Ласкиным сценарию ставится фильм “Девушка с гитарой”. Там есть два эпизода, на которые никак не могут найти артистов. Хочешь?”

“Мне настолько понравилось в цирке и так запомнились клоуны, что захотелось, как и многим детям, во что бы то ни стало стать клоуном”, — написал Юрий Никулин в автобиографии. И стал дважды клоуном Советского Союза — на манеже и на экране. В цирке он был учеником легендарного Карандаша — Михаила Румянцева. А в кино попал случайно.

Впрочем, весь этот комедийный блок уже тогда пугал артиста, и он старался выбраться из образа вечного клоуна, берясь за драматические роли. Например, между “Псом Барбосом” и “Операцией “Ы” вышел “Ко мне, Мухтар!”, а между “Кавказской пленницей” и “Бриллиантовой рукой“ — “Андрей Рублев”.

Ну а после — “Они сражались за Родину”, “Двадцать дней без войны” и “Чучело”. Можно сказать, в откровенно комических ролях с начала 70-х Юрий Никулин больше и не снимался. Это были или серьезные роли, или роли цирковых клоунов — по большому счету, камео.

Но надо понимать, что кино для Никулина было дополнительной возможностью реализоваться. Другое дело — цирк. Как в него Юрий Владимирович влюбился с детства, так эта любовь не покинула его. Клоунский дуэт Никулин-Шуйдин, уйдя от Карандаша, через какое-то время стал даже популярнее своего учителя. И зрители часто шли не просто в цирк, а “на Никулина”. А некоторые репризы зрители старшего поколения готовы цитировать и спустя полвека.

В 60 лет Никулин, можно сказать, ушел на пенсию. Но можно и не говорить: он всего лишь перестал выступать, зато занял должность главного режиссера цирка на Цветном бульваре, а через два года получил полную власть — художественного руководителя и директора. А ещё через два года цирк перестал существовать.

Точнее, Никулин решился на давно назревшую необходимость реконструировать (а точнее, полностью перестроить) здание — и в 1989 году новый цирк открыл свои двери. Хотя Юрий Никулин постарался сделать все, чтобы зрители приняли новый “дом”: была воспроизведена входная группа, да и сам зрительный зал во многом напоминал “предшественника”.

Сам же Юрий Никулин параллельно начал работать на телевидении. Наконец-то его оценили как живую энциклопедию анекдотов — и он стал появляться в программе “Клуб “Белый попугай”. Она откровенно раздражала телевизионщиков, которые относились к своему делу как к искусству (“а тут просто собираются люди и травят анекдоты”), зато полюбилась зрителям.

В 1997 осиротели и Цирк на Цветном, и “Белый попугай”. Однако Юрий Никулин и сейчас незримо присутствует в цирке. Например, он (пусть и в записи) объявляет звонки перед началом представления и радует курильщиков “сюрпризом”: курение в цирке запрещено.

Сегодня в цирке на Цветном состоялась большая юбилейная программа. А в Петербурге с 16 по 19 декабря проходит мировой фестиваль клоунов, приуроченный к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.