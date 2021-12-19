"Это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, что начала смотреть жесткое порно в 11 лет

Стерн спросил Айлиш о порнографии, поскольку эта тема упоминается в песне Male Fantasy из ее нового альбома Happier Than Ever. В балладе девушка поет о том, что осталась дома одна и смотрит порно, чтобы отвлечься от переживаний из-за разрушенных отношений.

“Если честно, я смотрела очень, очень много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела”, — призналась девушка.

Она рассказала, что ребенком не понимала, что смотрит что-то неправильное, и думала, что люди занимаются сексом именно так, как это происходит в порнофильмах.

“Из-за этого, когда я стала заниматься сексом, я не говорила “нет”, каким то вещам, которые лучше было бы не делать”, — говорит певица.

Она говорит, что доступность порнографии — это настоящая проблема, поскольку порно серьезно искажает понимание того, что является нормальным во время секса, в том числе и того, что касается обоюдного согласия.

Эту точку зрения разделяют эксперты, занимающиеся вопросами благополучия детей, в том числе из Unicef. Они согласны с тем, что воздействие порнографии на детей и подростков может быть очень вредным.

Порнография, зачастую сопровождающаяся агрессией по отношению к женщинам, может привести к тому, что дети будут считать нормальным такое поведение в интимных отношениях.